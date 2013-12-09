港报社评：“踩场”文化不利民主包容--星岛日报12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
行政长官梁振英下月发表《施政报告》，政府为此举办三场地区谘询会，三场都出现“例行”的会场内外示威场面。中间一场，示威者更掷中台上的财政司司长曾俊华。
立法会出现激进示威场面，市民已经司空见惯，现在蔓延到其他公开活动和官民沟通场合。示威者进行无甚新意的立场宣示，唯一“创意”是在手法和道具方面的新噱头，所能够传达的讯息，只是粗暴笼统的不满情绪发泄，完全没有以理服人的胸襟。
这种“踩场”式的做法，所摆出的态度，就是压根儿不屑去听对方的意见，懒得与对方理论，只求宣示自己的立场，违反民主包容的原则。令人担心的是，虽然目前实际行动者只是一小撮人，但是社会的议政气氛，亦有朝这方向滑落的忧虑。
近日的泰国局势，就是政治日趋两极化的反面教材。虽然泰国的占领政府部门的行动，未宜与香港的占领中环直接相比，但是背后都是由各走极端的政治力量所引发。
香港在经济发展方面远胜这些国家，但是在政治发展方面，却是在十字路口徘徊，不独政坛中人，整个社会都要为此深思熟虑.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst