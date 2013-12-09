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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:32 BJT

港报社评：“踩场”文化不利民主包容--星岛日报12月9日

行政长官梁振英下月发表《施政报告》，政府为此举办三场地区谘询会，三场都出现“例行”的会场内外示威场面。中间一场，示威者更掷中台上的财政司司长曾俊华。

立法会出现激进示威场面，市民已经司空见惯，现在蔓延到其他公开活动和官民沟通场合。示威者进行无甚新意的立场宣示，唯一“创意”是在手法和道具方面的新噱头，所能够传达的讯息，只是粗暴笼统的不满情绪发泄，完全没有以理服人的胸襟。

这种“踩场”式的做法，所摆出的态度，就是压根儿不屑去听对方的意见，懒得与对方理论，只求宣示自己的立场，违反民主包容的原则。令人担心的是，虽然目前实际行动者只是一小撮人，但是社会的议政气氛，亦有朝这方向滑落的忧虑。

近日的泰国局势，就是政治日趋两极化的反面教材。虽然泰国的占领政府部门的行动，未宜与香港的占领中环直接相比，但是背后都是由各走极端的政治力量所引发。

香港在经济发展方面远胜这些国家，但是在政治发展方面，却是在十字路口徘徊，不独政坛中人，整个社会都要为此深思熟虑.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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