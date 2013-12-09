《中国基金发行日程表》--12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透上海12月9日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *嘉实保证金理财 嘉实基金 北京银行 12/4-12/6 场内实时申赎货币A/B *汇添富全额宝 汇添富基金 民生银行 12/10-12/11 货币 *中银理财 中银基金 工商银行 12/6-12/17 21天债券A/B *景顺长城 景顺长城基金 中国银行 12/3-12/20 中证500ETF 广发成长优选 广发基金 交通银行 11/11-12/06 灵活配置混合 招商标普高收益 招商基金 中国银行 11/11-12/06 红利贵族指数增强 人民币/美元/港币 上投摩根双债 上投摩根基金 农业银行 11/18-12/6 增利债券A/C 汇添富新收益 汇添富基金 工商银行 11/18-12/6 债券 建信稳定添利 建信基金 农业银行 11/18-12/6 债券 华商优势行业 华商基金 建设银行 11/14-12/9 灵活配置混合 益民服务领先 益民基金 光大银行 11/11-12/10 灵活配置混合 景顺长城成长 景顺长城基金 工商银行 11/13-12/10 之星股票 民生加银城镇化 民生加银基金 建设银行 11/11-12/10 灵活配置混合 国金通用 国金通用基金 兴业银行 11/28-12/11 鑫盈货币 农银14天 农银汇理基金 交通银行 12/2-12/13 理财债券 A/B 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-12/13 保健指数QDII(人民币/美元) 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 海富通内需 海富通基金 中国银行 11/18-12/13 热点股票 富国恒利分级 富国基金 招商银行 11/25-12/13 债券A 12/2-12/13(A) 融通通源一年目标 融通基金 农业银行 11/25-12/13 触发式灵活配置 信诚中证800 信诚基金 建设银行 11/25-12/13 金融指数分级A/B 景顺长城优质 景顺长城基金 建设银行 11/21-12/16 成长股票 前海开源事件 前海开源基金 上海银行 11/15-12/16 驱动灵活配置混合 国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金 交通银行 11/18-12/18 定期开放信用债券A/C 华富恒鑫 华富基金 工商银行 11/29-12/20 债券A/C 信诚月月定期 信诚基金 中国银行 11/25-12/20 支付债券 交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行 11/25-12/20 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst