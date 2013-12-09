版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:35 BJT

《中国基金发行日程表》--12月9日

路透上海12月9日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================       
 *嘉实保证金理财   嘉实基金       北京银行      12/4-12/6
  场内实时申赎货币A/B

 *汇添富全额宝    汇添富基金      民生银行      12/10-12/11
  货币
    
 *中银理财        中银基金        工商银行      12/6-12/17
  21天债券A/B
    
 *景顺长城        景顺长城基金    中国银行      12/3-12/20
  中证500ETF

  广发成长优选     广发基金       交通银行     11/11-12/06 
  灵活配置混合 

  招商标普高收益   招商基金      中国银行      11/11-12/06
  红利贵族指数增强
  人民币/美元/港币 
    
  上投摩根双债     上投摩根基金   农业银行     11/18-12/6
  增利债券A/C
    
  汇添富新收益     汇添富基金     工商银行     11/18-12/6
  债券   
    
  建信稳定添利     建信基金       农业银行     11/18-12/6  
  债券   
    
  华商优势行业     华商基金       建设银行     11/14-12/9
  灵活配置混合 
    
  益民服务领先     益民基金       光大银行     11/11-12/10 
  灵活配置混合 
        
  景顺长城成长     景顺长城基金   工商银行     11/13-12/10
  之星股票   

  民生加银城镇化   民生加银基金   建设银行     11/11-12/10 
  灵活配置混合    
    
  国金通用         国金通用基金   兴业银行     11/28-12/11
  鑫盈货币

  农银14天         农银汇理基金   交通银行     12/2-12/13
  理财债券 A/B

  广发全球医疗     广发基金       广发银行     11/4-12/13
  保健指数QDII(人民币/美元)  

  国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行     10/14-12/13  
  灵活配置混合A/C
      
  海富通内需       海富通基金     中国银行     11/18-12/13   
  热点股票

  富国恒利分级     富国基金       招商银行     11/25-12/13 
  债券A                                        12/2-12/13(A)
    
  融通通源一年目标 融通基金       农业银行     11/25-12/13
  触发式灵活配置
    
  信诚中证800      信诚基金       建设银行     11/25-12/13
  金融指数分级A/B
    
  景顺长城优质     景顺长城基金   建设银行     11/21-12/16
  成长股票        
    
  前海开源事件     前海开源基金   上海银行     11/15-12/16
  驱动灵活配置混合      
    
  国开泰富岁月鎏金 国开泰富基金   交通银行     11/18-12/18  
  定期开放信用债券A/C
    
  华富恒鑫         华富基金       工商银行     11/29-12/20
  债券A/C

  信诚月月定期     信诚基金       中国银行     11/25-12/20
  支付债券   
    
  交银荣泰保本混合 交银施罗德基金 建设银行     11/25-12/20
 ================================================================================
    
注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)
                                                                                         
 
 (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐