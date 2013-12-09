港报社评：谘询会改弦更张 听民意从善如流--信报12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
特首梁振英的连场地区谘询会，是连场喧嚣扰攘，是连场推撞冲突，是连场警民对峙，是连场撕裂纷乱。不管政府的出发点如何苦心孤诣，官员图藉此接触民众、了解民情，但市民看到的是劳师动众，却收效有限，徒添社会不安，激化群体对立。
梁振英热衷于落区谘询，乃秉承其竞选特首时多次亲身接触基层听取政纲意见的作风，确实为他增加了不少分数。可是时至今日，已贵为特首的他，却已变成一个争议性强烈、反对率高企的“惹火人物”。
当然，无论任何场合，表达意见者都理应和平理性，对于扰乱公众秩序甚至可能伤及他人的行动，不管是行为暴力还是语言暴力，都应予以谴责，予以制止。我们主张重新检视续办地区谘询会的需要，并非因噎废食，而是谘询会的形式和市民的参与办法，都大有改进的必要。
另一方面，监于梁特首易于招惹围攻的“过人之处”，为避免其现身引起“火并”而掩盖正常议论，其实以当前的科技，透过视像对话与市民互动，跟“零接触”也相差无几，却有助大家较为心平气和地交换看法，何乐而不为。
还有特首和高官多参加电台“烽烟”（phone-in）节目，甚至多在网上与民众接触，也是与公众交流的有效途径。
随着政改谘询展开，特区政府多项具争议性的计划将相继上马，社会上代表不同政治立场、不同利益阶层的呐喊，势必碰撞频繁，当局要听到真正的民意，就必须优化谘询方式，而更重要当为兼听、尊重和信纳市民的意愿，作为施政之本了.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst