港报社评：谘询会改弦更张 听民意从善如流--信报12月9日

特首梁振英的连场地区谘询会，是连场喧嚣扰攘，是连场推撞冲突，是连场警民对峙，是连场撕裂纷乱。不管政府的出发点如何苦心孤诣，官员图藉此接触民众、了解民情，但市民看到的是劳师动众，却收效有限，徒添社会不安，激化群体对立。

梁振英热衷于落区谘询，乃秉承其竞选特首时多次亲身接触基层听取政纲意见的作风，确实为他增加了不少分数。可是时至今日，已贵为特首的他，却已变成一个争议性强烈、反对率高企的“惹火人物”。

当然，无论任何场合，表达意见者都理应和平理性，对于扰乱公众秩序甚至可能伤及他人的行动，不管是行为暴力还是语言暴力，都应予以谴责，予以制止。我们主张重新检视续办地区谘询会的需要，并非因噎废食，而是谘询会的形式和市民的参与办法，都大有改进的必要。

另一方面，监于梁特首易于招惹围攻的“过人之处”，为避免其现身引起“火并”而掩盖正常议论，其实以当前的科技，透过视像对话与市民互动，跟“零接触”也相差无几，却有助大家较为心平气和地交换看法，何乐而不为。

还有特首和高官多参加电台“烽烟”（phone-in）节目，甚至多在网上与民众接触，也是与公众交流的有效途径。

随着政改谘询展开，特区政府多项具争议性的计划将相继上马，社会上代表不同政治立场、不同利益阶层的呐喊，势必碰撞频繁，当局要听到真正的民意，就必须优化谘询方式，而更重要当为兼听、尊重和信纳市民的意愿，作为施政之本了.(A02)