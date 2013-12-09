新闻稿：中国11月CPI同比上涨3%，环比下降0.1%--国家统计局

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(以下是中国国家统计局12月9日发布的“2013年11月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文) 2013年11月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.0%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨3.1%；食品价格上涨5.9%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨2.9%，服务价格上涨3.3%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.6%。
11月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村持平（涨跌幅度为0，下同）；食品价格下降0.2%，非食品价格持平；消费品价格持平，服务价格下降0.2%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
11月份，食品价格同比上涨5.9%，影响居民消费价格总水平同比上涨约1.92个百分点。其中，鲜菜价格上涨22.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.59个百分点；肉禽及其制品价格上涨5.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.41个百分点（猪肉价格上涨5.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点）；鲜果价格上涨10.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.20个百分点；水产品价格上涨6.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.16个百分点；粮食价格上涨4.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点。
烟酒及用品价格同比下降0.2%。其中，酒类价格下降0.9%，烟草价格上涨0.3%。
衣着价格同比上涨2.0%。其中，服装价格上涨2.1%，鞋类价格上涨1.4%。
家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.3%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.8%，耐用消费品价格上涨0.4%。
医疗保健和个人用品价格同比上涨1.0%。其中，中药材及中成药价格上涨4.3%，医疗保健服务价格上涨1.3%，医疗器具及用品价格上涨0.4%，西药价格上涨0.3%。
交通和通信价格同比下降0.5%。其中，通信工具价格下降6.2%，车用燃料及零配件价格下降2.0%，交通工具价格下降1.3%，车辆使用及维修价格上涨3.1%。
娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨2.8%。其中，旅游价格上涨11.1%，教育服务价格上涨2.8%，文娱费价格上涨2.1%，文娱用耐用消费品及服务价格下降3.3%。
居住价格同比上涨2.6%。其中，住房租金价格上涨4.7%，建房及装修材料价格上涨1.6%，水、电、燃料价格上涨0.5%。
据测算，在11月份3.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.7个百分点，新涨价因素约为2.3个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
11月份，食品价格环比下降0.2%。其中，鲜菜价格下降3.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.12个百分点；蛋、猪肉和水产品价格分别下降1.4%、0.5%和0.4%，三项合计影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点；鲜果和粮食价格分别上涨0.5%和0.4%，两项合计影响居民消费价格总水平上涨约0.02个百分点。
11月份，非食品价格环比持平。其中，衣着、居住、家庭设备用品及维修服务、烟酒及用品、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.6%、0.2%、0.1%、0.1%和0.1%，娱乐教育文化用品及服务、交通和通信价格分别下降0.6%和0.2%。(完)
欲览详情，请点击国家统计局网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst