港报社评：不同政见有商量，依法普选有希望--文汇报12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
政务司司长林郑月娥今日在报章撰文，再次呼吁社会人士，用开放、包容、求同存异的心参与讨论。事实上，不同政见的人士，以理性、平和、务实的态度，用开放、包容、求同存异的心参与讨论，社会各界有商有量，普选才能水到渠成。如果反对派中的温和人士能够在政改的问题上，发出理性的声音，尊重宪制法律，以理性包容的态度参与讨论协商，政改方案通过的机会将大大提高。
此次政改谘询有一个非常清晰的目标，就是根据基本法和全国人大常委会的相关解释和决定，在2017年落实行政长官由普选产生。普选能否成功落实，关键在于要依法办事。展开政改谘询和落实普选，是落实基本法和人大决定的规定，受到基本法和人大决定的规范。
基本法规定政改方案“须经立法会全体议员三分之二多数通过”的高门槛，实际上“赋予”了掌握关键少数票的反对派为政改方案“把关”或“放行”的权力。这更凸显不同政治光谱人士理性讨论、求同存异的重要性。
目前，反对派中虽有许多人仍然抓住完全违反基本法和人大决定的“公民提名”不放，但也有声音表示愿意在基本法和人大决定的框架内讨论普选方案，并认同不能把香港当作是独立的政治实体或国家来搞普选，这是一种积极的现象。
本港社会中立温和的“沉默大多数”，更应藉今次政改谘询，主动发声，让理性、温和的建议，汇聚成香港主流民意，磨合出一套既符合基本法又各方皆可接受的普选方案，推动香港民主向前行，维护香港的繁荣稳定.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst