港报社评：不同政见有商量，依法普选有希望--文汇报12月9日

政务司司长林郑月娥今日在报章撰文，再次呼吁社会人士，用开放、包容、求同存异的心参与讨论。事实上，不同政见的人士，以理性、平和、务实的态度，用开放、包容、求同存异的心参与讨论，社会各界有商有量，普选才能水到渠成。如果反对派中的温和人士能够在政改的问题上，发出理性的声音，尊重宪制法律，以理性包容的态度参与讨论协商，政改方案通过的机会将大大提高。

此次政改谘询有一个非常清晰的目标，就是根据基本法和全国人大常委会的相关解释和决定，在2017年落实行政长官由普选产生。普选能否成功落实，关键在于要依法办事。展开政改谘询和落实普选，是落实基本法和人大决定的规定，受到基本法和人大决定的规范。

基本法规定政改方案“须经立法会全体议员三分之二多数通过”的高门槛，实际上“赋予”了掌握关键少数票的反对派为政改方案“把关”或“放行”的权力。这更凸显不同政治光谱人士理性讨论、求同存异的重要性。

目前，反对派中虽有许多人仍然抓住完全违反基本法和人大决定的“公民提名”不放，但也有声音表示愿意在基本法和人大决定的框架内讨论普选方案，并认同不能把香港当作是独立的政治实体或国家来搞普选，这是一种积极的现象。

本港社会中立温和的“沉默大多数”，更应藉今次政改谘询，主动发声，让理性、温和的建议，汇聚成香港主流民意，磨合出一套既符合基本法又各方皆可接受的普选方案，推动香港民主向前行，维护香港的繁荣稳定.(A05)