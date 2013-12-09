《独家新闻》凯雷研议出售专业化学公司PQ，估值或达30亿美元--消息

路透纽约12月6日 - 熟知内情的消息人士说，凯雷投资集团(Carlyle Group) 准备把专业化学公司PQ Corp首度公开上市(IPO)或者将其求售。如果出售的话，包括债务在内，估值最高可能达30亿美元。

凯雷投资集团在2007年以15亿美元收购PQ，消息人士说凯雷已准备在下周与投资银行洽谈，为计划中的IPO案选择承销商。

这些消息人士说，凯雷也同时研议直接把PQ卖给其他公司的可能性。因事情尚未公开，这些消息人士不愿具名。

部分人士说，PQ的年度未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)估计约有3亿美元，若出售的话价格最高可能达30亿美元左右。

凯雷对此不愿置评，PQ则尚未回覆评论要求。

PQ从事生产工业及消费市场的有机专业化学品。凯雷在2007年收购PQ之后，将其与石化巨头INEOS旗下的INEOS Silicas合并之后，凯雷拥有新合并公司的60%股份，INEOS则持有40%股权。(完)