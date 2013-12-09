《独家新闻》凯雷研议出售专业化学公司PQ，估值或达30亿美元--消息

美国股市：开盘持平，因银行股下跌抵消能源股上涨
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透纽约12月6日 - 熟知内情的消息人士说，凯雷投资集团(Carlyle Group) 准备把专业化学公司PQ Corp首度公开上市(IPO)或者将其求售。如果出售的话，包括债务在内，估值最高可能达30亿美元。
凯雷投资集团在2007年以15亿美元收购PQ，消息人士说凯雷已准备在下周与投资银行洽谈，为计划中的IPO案选择承销商。
这些消息人士说，凯雷也同时研议直接把PQ卖给其他公司的可能性。因事情尚未公开，这些消息人士不愿具名。
部分人士说，PQ的年度未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)估计约有3亿美元，若出售的话价格最高可能达30亿美元左右。
凯雷对此不愿置评，PQ则尚未回覆评论要求。
PQ从事生产工业及消费市场的有机专业化学品。凯雷在2007年收购PQ之后，将其与石化巨头INEOS旗下的INEOS Silicas合并之后，凯雷拥有新合并公司的60%股份，INEOS则持有40%股权。(完)
道琼工业指数跌4.32点，或0.02%，至20,643.83点；标准普尔500指数跌0.34点，或0.01%，至2,352.61点；纳斯达克指数上扬6.33点，或0.11%，至5,870.81点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为25.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (2月) +0.6 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (2月)