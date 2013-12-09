日本股市：早盘跳涨2%，因乐观美国数据打压日圆从而提振出口股

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透东京12月9日 - 日本股市日经指数周一早盘攀升逾2%，受日圆下滑提振，此前乐观的美国就业数据提升美国联邦储备理事会(美联储)将很快开始缩减刺激规模的预期。
日圆贬值可刺激市场对日本股市的信心，因投资者预期汇率疲弱会增大出口企业的海外获利，譬如丰田汽车 、索尼 和Panasonic 。
丰田汽车在主板成交量名列第四，上涨1.3%。成交列第五的马自达 和Panasonic分别上扬3%和1.5%。
重量级股票软库 成交最大，涨2%至13年半高位，因受乐观市场信心支撑。
截至早盘中段，日经指数 上扬292.49点或1.9%报15,592.35点，一度涨至15,610.35。
东证股价指数 攀升1.5%报1,254.76点，成交量为过去90个交易日中全天平均交易量的25%。(完)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst