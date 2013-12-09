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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:45 BJT

日本股市：早盘跳涨2%，因乐观美国数据打压日圆从而提振出口股

路透东京12月9日 - 日本股市日经指数周一早盘攀升逾2%，受日圆下滑提振，此前乐观的美国就业数据提升美国联邦储备理事会(美联储)将很快开始缩减刺激规模的预期。

日圆贬值可刺激市场对日本股市的信心，因投资者预期汇率疲弱会增大出口企业的海外获利，譬如丰田汽车 、索尼 和Panasonic 。

丰田汽车在主板成交量名列第四，上涨1.3%。成交列第五的马自达 和Panasonic分别上扬3%和1.5%。

重量级股票软库 成交最大，涨2%至13年半高位，因受乐观市场信心支撑。

截至早盘中段，日经指数 上扬292.49点或1.9%报15,592.35点，一度涨至15,610.35。

东证股价指数 攀升1.5%报1,254.76点，成交量为过去90个交易日中全天平均交易量的25%。(完)
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