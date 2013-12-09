电子产业：飞利浦及三星电子等公司疑违反竞争法，遭欧盟派员搜索

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透阿姆斯特丹/法兰克福12月6日 - 飞利浦 、三星电子 和欧洲最大的消费性电子产品连锁店Media-Saturn 周五表示，其在欧洲执委会本周派员搜索的公司之列，因涉嫌违反竞争法。
执委会周四表示，其官员已搜索数家制造并销售消费性电子产品和小型国内家电的公司，因担心这些公司彼此合作以限制某些商品的线上销售，藉此推高产品价格。
执委会并没有透露12月3日派员搜索的公司名称或地点。
该项调查正值传统电子零售商和亚马逊 等线上对手激烈竞争之际。
欧盟反托拉斯监管机构对于违反欧盟规定，最高可以课以其全球营收10%作为罚款。
这三家公司都表示，他们配合欧盟当局的调查，但不愿进一步置评。(完) (编译 戴素萍 审校)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst