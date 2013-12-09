版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:54 BJT

金属期市：伦铜小跌，美联储政策动向疑虑打压人气

美国11月非农就业岗位增幅大于预期，失业率降至五年低位7.0%，美联储最早本月就开始缩减购债的机率增大。

中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。 进一步证实中国经济正在企稳。

中国海关周日称，11月未锻造铜及铜材进口435,613吨，较上月的406,708吨上升7.1%。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和基金经理将铜的空头部位削减422口，至19,316口。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/于春红; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐