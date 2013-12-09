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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:55 BJT

《中国国债发行日程表》--12月9日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

发债主体    规模      期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
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  财政部    *282.1     5年  *4.2838%    续发记账式国债    12/5-12/9      12/11
                            (中标收益率，今年第23期五年品种续发)
  财政部     240      30年    *5.05%     记账式国债       12/9-12/11    12/13
  财政部    *280       7年  *周三招标    续发记账式国债  *12/12-12/16  *12/18
                                     (今年第20期国债二次续发)
  财政部    *150     三个月 *周五招标    贴现国债        *12/16-12/18  *12/20
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2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------  
暂无
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3、地方政府自行发债:

发债主体      规模     期限      票面利率    债券类型      发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
--------------------------------------------------------------------------------------------
暂无
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注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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