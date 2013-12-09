美国个股：摩根大通电邮显示，其藉聘雇中国望族赢取交易-纽约时报

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透12月7日 - 纽约时报周六报导指出，美国主管机关查看摩根大通 内部电子邮件以及电脑档案，当中显示该行倾向聘用中国名望家族的成员以赢取投资银行业务。
纽约时报指出，这些文件显示摩根大通有一项旨在避免问题招聘行为的计画，而在公司内部该计画最终被视为“与中国国营企业做生意的法门”。该报并称已经阅览相关电子邮件及电脑表格的副本。
报导提到，一名高阶主管在一封电子邮件当中指出，聘雇中国权贵子女与赢取委托合约“几乎完全相关”。
一名摩根大通发言人拒绝就此报导置评，正在调查此事的美国证券交易委员会(SEC)代表以及布鲁克林联邦检察官办公室也不愿发表评论。
纽约时报表指出，“未有迹象显示摩根大通纽约总部的高阶主管知道这些文件中描述的招聘行为。”
摩根大通8月时首次披露SEC正对其聘雇特定人员进行调查，以及该公司与特定客户的关系。
在那之后，SEC及美国司法部扩大对整体产业调查，造成全球银行业紧张。摩根士丹利 、高盛 以及花旗集团 等业者皆收到SEC提供资讯的要求。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst