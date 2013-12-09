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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:35 BJT

美国个股：摩根大通电邮显示，其藉聘雇中国望族赢取交易-纽约时报

路透12月7日 - 纽约时报周六报导指出，美国主管机关查看摩根大通 内部电子邮件以及电脑档案，当中显示该行倾向聘用中国名望家族的成员以赢取投资银行业务。

纽约时报指出，这些文件显示摩根大通有一项旨在避免问题招聘行为的计画，而在公司内部该计画最终被视为“与中国国营企业做生意的法门”。该报并称已经阅览相关电子邮件及电脑表格的副本。

报导提到，一名高阶主管在一封电子邮件当中指出，聘雇中国权贵子女与赢取委托合约“几乎完全相关”。

一名摩根大通发言人拒绝就此报导置评，正在调查此事的美国证券交易委员会(SEC)代表以及布鲁克林联邦检察官办公室也不愿发表评论。

纽约时报表指出，“未有迹象显示摩根大通纽约总部的高阶主管知道这些文件中描述的招聘行为。”

摩根大通8月时首次披露SEC正对其聘雇特定人员进行调查，以及该公司与特定客户的关系。

在那之后，SEC及美国司法部扩大对整体产业调查，造成全球银行业紧张。摩根士丹利 、高盛 以及花旗集团 等业者皆收到SEC提供资讯的要求。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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