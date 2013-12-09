银行观点：NCD发行之初料会略微推高中国货币市场利率--兴业

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 中国兴业银行最新发布的研究报告称，大额可转让定期存单（NCD）发行之初预计会略微推高货币市场利率，但随着其持续滚动发行，商业银行能够获得更长期限的稳定负债，最终会有利于货币市场利率更平稳、货币市场利率曲线的期限结构更为合理。
周日晚间，中国央行发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
兴业银行报告认为，NCD是“货币市场工具”，这意味着其和票据、央票、超短融、短融、3年以内的政策金融债、商业银行债、国债等都存在一定竞争关系，其中与银票的竞争性最强。
由于NCD明确设定了做市商制度，因而未来流动性较银票会更好，对银票冲击较大。NCD和商业银行债和银票最重要的差别，是NCD是存款，而商业银行债和银票是债券，如果发行人倒闭，居民若投资NCD会享受未来存款保险制度的保障，而如果投资商业银行债和银票则要取决于破产清算的情况。
报告称，NCD提供了新的金融创新可能。NCD发行之后，贷款的定价基准不再单一，商业银行以其作为贷款定价的基准利率，风险会更为可控，因此，未来LPR、Shibor和NCD都能够成为贷款定价的可选基准。
同时，NCD推出之后，如果短期国债仍然稀缺，未来也可以考虑推出基于NCD的利率期货，其可望与IRS、目前5年期的中期国债期货一起，时间期限更为完整的利率风险管理工具。
此外报告认为，若给定相同的市场条件，不同存款机构之间的NCD利差，可以作为同业 机构信用风险的观测指标。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst