银行观点：NCD发行之初料会略微推高中国货币市场利率--兴业

路透北京12月9日 - 中国兴业银行最新发布的研究报告称，大额可转让定期存单（NCD）发行之初预计会略微推高货币市场利率，但随着其持续滚动发行，商业银行能够获得更长期限的稳定负债，最终会有利于货币市场利率更平稳、货币市场利率曲线的期限结构更为合理。

周日晚间，中国央行发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

兴业银行报告认为，NCD是“货币市场工具”，这意味着其和票据、央票、超短融、短融、3年以内的政策金融债、商业银行债、国债等都存在一定竞争关系，其中与银票的竞争性最强。

由于NCD明确设定了做市商制度，因而未来流动性较银票会更好，对银票冲击较大。NCD和商业银行债和银票最重要的差别，是NCD是存款，而商业银行债和银票是债券，如果发行人倒闭，居民若投资NCD会享受未来存款保险制度的保障，而如果投资商业银行债和银票则要取决于破产清算的情况。

报告称，NCD提供了新的金融创新可能。NCD发行之后，贷款的定价基准不再单一，商业银行以其作为贷款定价的基准利率，风险会更为可控，因此，未来LPR、Shibor和NCD都能够成为贷款定价的可选基准。

同时，NCD推出之后，如果短期国债仍然稀缺，未来也可以考虑推出基于NCD的利率期货，其可望与IRS、目前5年期的中期国债期货一起，时间期限更为完整的利率风险管理工具。

此外报告认为，若给定相同的市场条件，不同存款机构之间的NCD利差，可以作为同业 机构信用风险的观测指标。