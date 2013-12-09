主要国家经济指标预测--12月10日****

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透12月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国皇家测量师协会(RICS)房价指数 11月 60 57 0030 澳洲NAB企业状况指数 11月 -- 负4 企业信心指数 -- 正5 0030 澳洲房屋融资(较前月) 10月 +1.0% +4.4% 投资性房屋融资 -- +5.2% 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 41.2 0745 法国工业生产 10月 +0.1% -0.5% 0900 意大利工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.2% (较上年同期) -- -3.0% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 +0.3% +0.9% (较上年同期) +3.2% +2.2% 制造业产出(较前月) 10月 +0.4% +1.2% (较上年同期) +2.9% +0.8% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 10月 逆差36 逆差38.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差93.5 逆差98.2 1000 意大利GDP(较前季) 第三季终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.9% -1.9% 1230 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 11月 -- 91.6 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月7日当周 -- -2.8% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月7日当周 -- +4.9% 1500 美国批发(趸售)库存 10月 +0.3% +0.4% 趸售销售 +0.4% +0.6% 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,500 赤字916 2100 韩国出口物价(较去年同期) 11月 -- -4.6% 进口物价(较去年同期) -- -7.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.4% 2100 韩国失业率 11月 -- 3.0% 2350 日本企业物价指数(较前月) 11月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +2.7% +2.5% 2350 日本机械订单(较前月) 10月 +0.6% -2.1% (较上年同期) +15.0% +11.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月9日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 11月 -1.7% -- 网络招聘广告(较前月) -0.8% -- 0500 日本服务业景气判断指数 11月 53.5 -- 0645 瑞士未经季节调整失业率 11月 3.2% 3.2% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 +0.2% +0.15% 经季节调整进口(较前月) +2.9% +1.6% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差168 顺差180 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 +1.2% +2.1% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 正8.0 正10.5 1100 德国工业生产 10月 -1.2% +0.8% 1315 加拿大房屋开工(万户) 11月 19.22 19.45 1500 美国就业趋势指数 11月 115.21 -- 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 +0.6% +0.4% (较上年同期) +6.7% +5.9% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 正9.7 -- (完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。