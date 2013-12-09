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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--12月10日****

路透12月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：       
    
    12月10日(二)
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     预估值      前值
    0001    英国皇家测量师协会(RICS)房价指数                   11月        60         57
    0030    澳洲NAB企业状况指数                                11月        --        负4
                   企业信心指数                                            --        正5
    0030    澳洲房屋融资(较前月)                               10月      +1.0%     +4.4%
                投资性房屋融资                                             --      +5.2%
    0500    日本消费者信心指数                                 11月        --       41.2        
    0745    法国工业生产                                       10月      +0.1%     -0.5% 
    0900    意大利工业生产(较前月)                             10月      +0.2%     +0.2%
                      (较上年同期)                                        --       -3.0%
    0930    英国工业生产(较前月)                               10月      +0.3%     +0.9%
                        (较上年同期)                                     +3.2%     +2.2%
                制造业产出(较前月)                             10月      +0.4%     +1.2%
                          (较上年同期)                                   +2.9%     +0.8%  
    0930    英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                       10月     逆差36   逆差38.5
                全球商品贸易收支(亿英镑)                              逆差93.5   逆差98.2
    1000    意大利GDP(较前季)                            第三季终值      -0.1%     -0.1%
                 (较上年同期)                                            -1.9%     -1.9%
    1230    全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数               11月        --       91.6
    1245    美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             12月7日当周        --      -2.8%
    1355    美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           12月7日当周        --      +4.9%
    1500    美国批发(趸售)库存                                 10月      +0.3%     +0.4%
                       趸售销售                                          +0.4%     +0.6%
    1900    美国联邦预算(亿美元)                               11月   赤字1,500  赤字916
    2100    韩国出口物价(较去年同期)                           11月        --      -4.6% 
                进口物价(较去年同期)                                       --      -7.3% 
    2100    韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                    11月        --      -0.4%
                                (较上年同期)                               --      -1.4%
    2100    韩国失业率                                         11月        --       3.0% 
    2350    日本企业物价指数(较前月)                           11月      +0.1%     -0.1%
                           (较上年同期)                                  +2.7%     +2.5%
    2350    日本机械订单(较前月)                               10月      +0.6%     -2.1%
                       (较上年同期)                                     +15.0%    +11.4%  
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    12月9日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段       现值    预估值
    0030    澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                        11月      -1.7%       -- 
                   网络招聘广告(较前月)                                  -0.8%       -- 
    0500    日本服务业景气判断指数                             11月       53.5       --  
    0645    瑞士未经季节调整失业率                             11月       3.2%      3.2%  
                经季节调整失业率                                          3.2%      3.2%
    0700    德国经季节调整出口(较前月)                         10月      +0.2%    +0.15%  
                经季节调整进口(较前月)                                   +2.9%     +1.6%
                经季节调整贸易收支(亿欧元)                             顺差168   顺差180
    0815    瑞士零售销售(较上年同期)                           10月      +1.2%      +2.1%
    0930    欧元区Sentix投资者信心指数                         12月      正8.0    正10.5 
    1100    德国工业生产                                       10月      -1.2%     +0.8% 
    1315    加拿大房屋开工(万户)                               11月      19.22     19.45
    1500    美国就业趋势指数                                   11月     115.21       -- 
    2145    新西兰电子卡零售销售(较前月)                       11月      +0.6%     +0.4% 
                          (较上年同期)                                   +6.7%     +5.9%
    2350    日本大型制造业景气判断指数                       第四季      正9.7       --         
(完)

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