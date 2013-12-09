版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:06 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受买盘推动再度上扬

* 澳元/美元回升至0.9120上方，稍早在0.9100下方获得买盘支撑

* 中国CPI和PPI数据接近预期，且均较为温和

* 强劲的人民币中间价为澳元带来一些支撑，亚洲股市走强亦推升澳元

* 日经指数上扬1.85%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%

* 澳元/美元在上周高位0.9169处遇阻，若能突破则上看0.9200/05

(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐