全球汇市：投资者对冲风险，推热了新兴市场外汇衍生品交易--BIS

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透伦敦12月8日 - 国际清算银行(BIS)周日公布调查显示，投资者寻求降低外汇风险，推热了新兴货币衍生品市场，使其过去三年的成交额大增40%。
此项调查显示，新兴市场货币衍生品柜台(over-the-counte，简称OTC)交易量在2013年增至5,350亿美元，2010年时为3,800亿美元。
柜台交易指不在证券交易所进行的证券交易，比如通过经纪商网络。
据BIS调查，该数据符合外国投资者对冲需求和投机变得愈发重要这一观点。外国投资者通常希望缓和其本币投资的汇率波动风险，或者对外汇走势进行投机。
新兴市场货币今年兑美元大幅下跌，拖累了外国投资者在新兴市场股市和债市的回报率。南非兰特兑美元 跌逾18%，印度卢比 、土耳其里拉 和巴西雷亚尔 跌幅均在10-12%之间。
BIS称，衍生品交易成长强劲的范围广泛，远期外汇、外汇互换和期权的成交额增速均快于发达国家。比如，OTC期权交易在2010-13年间激增102%。
相比之下，现汇市场成交额同期仅增长17%。
调查称，过去三年新兴市场利率衍生品交易亦增长三分之一。但平均日成交额仍不大，只有840亿美元，为发达市场的4%。(完)
(编译 李爽 审校 杜明霞)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst