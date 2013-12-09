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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:21 BJT

全球汇市：投资者对冲风险，推热了新兴市场外汇衍生品交易--BIS

路透伦敦12月8日 - 国际清算银行(BIS)周日公布调查显示，投资者寻求降低外汇风险，推热了新兴货币衍生品市场，使其过去三年的成交额大增40%。

此项调查显示，新兴市场货币衍生品柜台(over-the-counte，简称OTC)交易量在2013年增至5,350亿美元，2010年时为3,800亿美元。

柜台交易指不在证券交易所进行的证券交易，比如通过经纪商网络。

据BIS调查，该数据符合外国投资者对冲需求和投机变得愈发重要这一观点。外国投资者通常希望缓和其本币投资的汇率波动风险，或者对外汇走势进行投机。

新兴市场货币今年兑美元大幅下跌，拖累了外国投资者在新兴市场股市和债市的回报率。南非兰特兑美元 跌逾18%，印度卢比 、土耳其里拉 和巴西雷亚尔 跌幅均在10-12%之间。

BIS称，衍生品交易成长强劲的范围广泛，远期外汇、外汇互换和期权的成交额增速均快于发达国家。比如，OTC期权交易在2010-13年间激增102%。

相比之下，现汇市场成交额同期仅增长17%。

调查称，过去三年新兴市场利率衍生品交易亦增长三分之一。但平均日成交额仍不大，只有840亿美元，为发达市场的4%。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)
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