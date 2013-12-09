台湾汇市：台币盘初实质汇价微升，美非农数据强劲但未激励美元多头

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透台北12月9日 - 台币兑美元 周一实质交易微升，主要跟随韩元走高，此外上周美国公布强劲的非农就业数据，未能激励美元多头。交易商指出，盘初出口商及外商皆见美元卖压出笼，只不过量能不大，交易并不活络。
交易商指出，尽管韩元偏强，但台湾的经济体质较弱，预料台币走强幅度将不若韩元。因此即便台币汇价走升，交易员仍中性看待。此外，台股 盘初劲扬逾1%并冲破前波高点，只不过各方认为上档空间不算大，对此也偏观望。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日扩大，当地时间10:00，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.480/29.490附近，上日收盘在29.500。
本地时间10:55时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.5分报29.590。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.540-29.560，上交易日在29.570-29.591。
美国劳工部周五公布，11月非农就业岗位增加20.3万个，预期为增加18万，失业率下降0.3个百分点至7%的五年低点。 全球汇市中，欧元兑美元走强并触及近六周的高位，市场仍在等待美联储(FED)下一步的举措的讯号。
当地时间10:00，交易员观察市场最新动态：
* 韩元 汇价趋升，报1,053.1。上交易日收在1,058。
* 台股 盘初走扬1%以上，并冲破前波高位达8,477.87点，关注外资的动向
* NDF市场中，美元/台币的换汇点折价扩大，一个月报在-0.080/-0.070。上交易日现汇市场收盘时约在-0.045/-0.035。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.54-29.60最新相关报导链接： 《综述》美联储埃文斯对12月缩减购债持开放态度，但倾向再等等 《综述》美国11月失业率创五年新低提升削减购债机率，但市场焦虑减弱 《焦点》中国11月出口远超预期顺差创近五年高点，贸易“虚增”恐卷土重来 全球贸易：WTO终于达成首个全球贸易协议，经济效益料近1万亿美元 (完) (记者 高洁如；; 审校 黄凯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst