更新版 1-中国数据：11月CPI同比涨幅缩窄且略低预期，明年仍存一定上升压力

* 11月CPI同比上涨3%，略低预期

* PPI同比下跌1.4%，与预期一致

* 通胀整体温和，但明年压力略增

路透北京12月9日 - 受食品价格回落影响，中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅在11月有所放缓，并略低于市场预计。今年完成3.5%的通胀目标已无虞，但就明年而言，可能面临一定的通胀上升压力。

当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比则连续21个月下降，但降幅较前月收窄，且与市场预期一致，显示经济整体运行较为平稳。

“CPI低于预期，主要是食品价格回落比较明显。”浙商证券宏观分析师郭磊表示，这里面有预期中的基数因素，而超预期的那部分应该是菜价回落导致的，与季节和天气分布有关。此外，从货币供给条件来看，央行三季度以来谨慎和偏紧的操作在后续产生了一定影响。

他预计，随着补库存的进行和上游价格的启动，明年上半年通胀压力应会有所升温，估计上沿会到4%附近，货币政策将保持中性偏谨慎。

分析人士均认为，今年剩下一个月的CPI不足以对全年水平构成太大影响，完成今年3.5%的通胀目标已无虞，而明年则面临一定的上升压力。

中国国家统计局周一公布，11月CPI同比上涨3.0%，低于路透调查的预估中值3.2%；PPI同比下降1.4%，与路透调查预估中值一致。

数据并显示，11月CPI中的食品价格同比上涨5.9%，非食品价格同比上涨1.6%；从环比来看，9月CPI环比下降0.1%，食品价格环比降0.2%，非食品价格持平。

中国国际经济交流中心研究员张永军指出，尽管物价上涨尚不足忧，但从影响物价上涨的因素看，食品和居住类是推升物价的主要因素，尤其是居住类价格上涨影响面较大，预计明年中国物价上涨的压力正在加大。

欲览数据详情，请点击

欲览CPI图表，请点击链接： link.reuters.com/mej35v

欲览相关路透调查，请点击

PPI方面，11月同比跌幅较前月略有收窄，环比持平，总体而言保持稳定。

“从PPI看虽然跌幅收窄，与整体经济平稳运行有关，但PPI仍在下降通道中，且从中国经济的总体面看相对平稳，要消除PPI的下降趋势仍需要时间。”张永军表示。

更多中国经济数据将于周二公布，路透调查的分析师预计工业和投资同比增速和上月相比可能有微幅下滑，但整体仍保持平稳，宏观经济处在良性发展轨道。

国家发改委价格监测中心预测，明年中国经济将继续保持稳中有进的增长态势，综合宏观、微观影响价格运行的因素来看，明年价格上涨的压力将大于今年，预计2014年CPI涨幅将略超过3%。 (完)