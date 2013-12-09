全球汇市：10月汇市成交量减少6%，因日圆和欧元交易下滑--BIS调查

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
**对冲基金和电脑交易**
尽管交易量下滑，BIS分析报告指出外汇交易的成本已经下降。这吸引了很多新参与者在过去几年投入外汇市场，包括对冲基金、电脑驱动交易商等。
数据显示，对冲基金和高频交易机构共占外汇市场交易量的11%。非报告银行---通常是规模较小的地方性商业银行或公有银行--占市场交易量的24%左右。它们是大型外汇交易银行的客户，但并不参与主要货币的做市。
在部分领域，对冲基金的影响力更为显着--其在外汇远期和期权成交量分别占17%和21%。这是受到今年初投资者涌入美元/日圆期权的推动，因为当时市场押注日本出台宽松的货币政策。
但是，代富裕客户和机构投资的对冲基金部分交易表现较差。
套利交易和针对市场趋势的押注也遭受了损失，因为利率之间的差值缩小，且货币在狭窄区间内波动。套利交易即借入低收益货币进行投资 ，以追求更高的收益。
因此，专精电脑驱动交易的外汇对冲基金掌管的资产，从信贷危机之前的超过300亿美元降至约100亿美元。
不过，根据BIS的评估，交易外汇等多种资产的宏观基金影响力有所增强，可能是2012年底和今年初日圆交易量激增的背后推手。
高频交易商日趋成为市场中的重要一分子，占到电子交易系统(EBS)成交量的30%-35%。他们利用闪电般迅捷的电脑来进行交易。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst