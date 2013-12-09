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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:45 BJT

全球汇市：10月汇市成交量减少6%，因日圆和欧元交易下滑--BIS调查

**对冲基金和电脑交易**

尽管交易量下滑，BIS分析报告指出外汇交易的成本已经下降。这吸引了很多新参与者在过去几年投入外汇市场，包括对冲基金、电脑驱动交易商等。

数据显示，对冲基金和高频交易机构共占外汇市场交易量的11%。非报告银行---通常是规模较小的地方性商业银行或公有银行--占市场交易量的24%左右。它们是大型外汇交易银行的客户，但并不参与主要货币的做市。

在部分领域，对冲基金的影响力更为显着--其在外汇远期和期权成交量分别占17%和21%。这是受到今年初投资者涌入美元/日圆期权的推动，因为当时市场押注日本出台宽松的货币政策。

但是，代富裕客户和机构投资的对冲基金部分交易表现较差。

套利交易和针对市场趋势的押注也遭受了损失，因为利率之间的差值缩小，且货币在狭窄区间内波动。套利交易即借入低收益货币进行投资 ，以追求更高的收益。

因此，专精电脑驱动交易的外汇对冲基金掌管的资产，从信贷危机之前的超过300亿美元降至约100亿美元。

不过，根据BIS的评估，交易外汇等多种资产的宏观基金影响力有所增强，可能是2012年底和今年初日圆交易量激增的背后推手。

高频交易商日趋成为市场中的重要一分子，占到电子交易系统(EBS)成交量的30%-35%。他们利用闪电般迅捷的电脑来进行交易。(完) (编译 朱晓军；审校　龚芳)
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