中国经济：十二五年均消费增长14%左右目标有望实现--商务部长

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 中国商务部部长高虎城周一表示，“十二五”（2011-2015年）前两年社会消费品零售总额年均增长15.7%，2013年增速放缓，但仍会增长13%以上，预计2015年社会消费品零售总额可达30万亿元，“十二五”年均增长14%左右目标有望实现。
商务部网站援引他的话称，今年前10个月消费增速放缓，主要是受居民收入增长乏力、部分直接刺激消费的政策陆续退出、高端消费及集团消费回落、消费环境尚不完善等多种因素共同影响。
“从目前情况看，后两个月消费市场将继续保持稳中加快的走势，预计全年社会消费品零售总额将增长13%以上。从历史数据分析，今年的消费增速仍将处于近10年来平稳较快的增长区间，我认为这个增速是不低的。”高虎城称。
今年1-10月，社会消费品零售总额增长13%，扣除价格因素，实际增长11.4%，增速比上年同期分别放缓1.1和0.4个百分点。
高虎城指出，中国消费市场仍有巨大的增长空间，把握消费发展的新趋势，推动网络消费、服务消费、热点商品消费，尤其是新型电子产品、智能型家电、节能型汽车、环保型家居建材等热点，促进奥特莱斯、社区商业中心、乡镇商贸中心等仍具有较大潜力和发展空间的业态发展。
他指出，到2020年，基本建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系，社会消费品零售总额将突破50万亿元人民币，最终消费率有望达到55%左右，消费对国民经济的拉动作用将进一步增强。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst