中国经济：明年加大先进技术和关键装备进口，推动个人境外投资试点--商务部

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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路透北京12月27日 - 中国商务部周五称，要保持外贸稳定增长，继续稳定出口退税政策，2014年将加大先进技术和关键装备进口，增加需要的能源和原材料等进口。推动个人境外投资试点工作。
商务部网站刊登商务部长高虎城在全国商务工作会议的讲话称,明年要加快出口退税进度。建立大型成套设备出口融资保险专项政策常态化机制，发挥大型成套设备出口对关联行业的带动作用。
同时消除地区封锁、打破行业垄断工作，重点解决限制外地商品进入本地市场、设置关卡阻碍产品进出等突出问题。放宽对外投资准入，修订境外投资管理办法，进一步简化核准手续。推动个人境外投资试点工作。
高虎城指出，要积极参与国际经贸规则制定，加快实施自贸区战略。积极推动中韩、中日韩、中澳自贸区谈判，推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）谈判，开展中国—东盟自贸区升级版谈判。
积极培育新的消费增长点。研究完善消费政策，进一步扩大信息消费、养老消费、健康消费，促进新型电子产品、智能家电、节能汽车等热点商品消费，鼓励新的消费方式发展。
他提到，预计2013年全年社会消费品零售总额约23.8万亿元人民处，增长13%以上。全年进出口总额4.14万亿美元，增长7%以上。全年实际使用外资1,170亿美元，增长5%左右，非金融类对外直接投资880亿美元，增长15%左右。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的