台湾债市：10年券殖利率盘初走跌，台湾基本面与欧美脱勾

路透台北12月9日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周一盘初走跌。美国11月非农就业数据好于预期，但美债反应平平，加上台湾基本面不佳，此前财政部已预告11月出口金额仍为负数，市场认为台债殖利率暂无弹升理由，早盘以趋跌回应。

交易员表示，美国11月的非农数据显示美国经济稳健复苏，但台湾的基本面在官方对经济成长率不断下修、出口表现持续疲软下，看来已与欧美脱勾，这令债市交易员在少量的交易中选择偏多操作，带领10年公债殖利率走跌。

〞美债利空不弹，台湾基本面不好央行的货币政策就是宽松，短率也还在跌...10年券的殖利率要弹也不容易。〞一证券商交易员说。

另一银行交易员表示，年底前公债市场成交量料将低迷，但12月23日明年度的发债计划公布在即，交易商或将减持手中部位，以因应明年第一季新债的发行，这将使得10年券殖利率仍将在区间整理，再下机率亦不高。

美国公债收益率周五持稳，此前美国公布强劲的就业报告，一度将收益率推升至9月来最高，投资人评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始缩减购债。指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.879%，稍早一度高见2.93%，为9月13日来最高，一周半前报2.70%。

观察市场最新动态：

* 少数交易商偏多操作

* 10年券进入标售后的筹码整理期，或在区间反复测试

* 五年券102/11 殖利率已近波段低位，再下空间有限

* 10年券殖利率早盘低点1.6730%即为标债利率，短线浮线压力

* 上周五央行364天期存单标低，殖利率曲线短端仍有下滑趋势

* 年底前交易或仍清淡，少量交易或令殖利率波动变大

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/10：1.665-1.69%

* 102/11：1.07-1.09%

本地时间10:13时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率跌2.7基点报1.6775%

* 102/11期五年公债殖利率跌0.25基点报1.0800%

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