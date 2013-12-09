台湾债市：10年券殖利率盘初走跌，台湾基本面与欧美脱勾

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透台北12月9日 - 台湾指标10年公债102/10 殖利率周一盘初走跌。美国11月非农就业数据好于预期，但美债反应平平，加上台湾基本面不佳，此前财政部已预告11月出口金额仍为负数，市场认为台债殖利率暂无弹升理由，早盘以趋跌回应。
交易员表示，美国11月的非农数据显示美国经济稳健复苏，但台湾的基本面在官方对经济成长率不断下修、出口表现持续疲软下，看来已与欧美脱勾，这令债市交易员在少量的交易中选择偏多操作，带领10年公债殖利率走跌。
〞美债利空不弹，台湾基本面不好央行的货币政策就是宽松，短率也还在跌...10年券的殖利率要弹也不容易。〞一证券商交易员说。
另一银行交易员表示，年底前公债市场成交量料将低迷，但12月23日明年度的发债计划公布在即，交易商或将减持手中部位，以因应明年第一季新债的发行，这将使得10年券殖利率仍将在区间整理，再下机率亦不高。
美国公债收益率周五持稳，此前美国公布强劲的就业报告，一度将收益率推升至9月来最高，投资人评估美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时可能开始缩减购债。指标10年期公债 跌5/32，收益率报2.879%，稍早一度高见2.93%，为9月13日来最高，一周半前报2.70%。
观察市场最新动态：
* 少数交易商偏多操作
* 10年券进入标售后的筹码整理期，或在区间反复测试
* 五年券102/11 殖利率已近波段低位，再下空间有限
* 10年券殖利率早盘低点1.6730%即为标债利率，短线浮线压力
* 上周五央行364天期存单标低，殖利率曲线短端仍有下滑趋势
* 年底前交易或仍清淡，少量交易或令殖利率波动变大
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/10：1.665-1.69%
* 102/11：1.07-1.09%
本地时间10:13时最新报价：
* 102/10期10年公债殖利率跌2.7基点报1.6775%
* 102/11期五年公债殖利率跌0.25基点报1.0800%
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--《一周经济焦点》美联储政策前景依然朦胧，欧央行或再度援助欧元区
--《美债一周展望》就业数据公布后公债价格持稳，投资人揣摩美联储政策前景
--欧元债市：欧元区公债上扬，因美国就业数据不足以促使联储立即行动 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst