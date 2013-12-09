芝加哥期市：小麦期货自三个月低位反弹，大豆期货走坚

阿根廷和巴西良好的天气为作物创造了良好的生长条件，明年初将在出口销售中与美国大豆展开竞争。
美国农业部将于周二1700GMT发布全球农作物供需报告，该报告料将提高对阿根廷和巴西的大豆产量预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 653.75 2.75 +0.42% -1.21% 662.97 29
CBOT玉米 434.00 -0.25 -0.06% -0.57% 432.70 57
CBOT大豆 1331.00 5.50 +0.41% +0.11% 1294.71 63
CBOT稻米 $15.58 $0.04 +0.23% -2.04% $15.62 37
美国原油 $97.76 $0.11 +0.11% +0.11% $94.92 71
汇率
欧元/美元 $1.371 $0.004 +0.31% +0.86%
美元/澳元 0.912 0.006 +0.68% +1.10%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 戴素萍/于春红; 审校 郑茵/石冠兰)