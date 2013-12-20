《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(12月16日-20日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--中国央行行长周小川表示，未来资金价格的平衡点是由总供给、总需求决定，而中国目前相对来说资金的总需求偏大，发展的积极性很强。在这种情况下，资金价格的均衡点就会偏高，这是中国经济的特点。

--焦点：中国一改以往“头痛医头脚痛医脚”的宏观调控思路，今年上任的习李新政府凭借“底线调控思维”成功遏止了2013年经济下滑势头。在强调稳中求进的政策基调下，底线思维仍会是明年宏观调控的主思路，而全面落实改革则是重中之重。 --焦点：明年中国央行货币政策的具体执行可能又如在“刀锋上舞蹈”--应对经济下行压力，就不能太紧；而要严控地方政府债务规模，更不能轻言放松。

--财新报导称此前结束的中央经济工作会议，明确了2014年的经济社会发展目标。其中，经济增长预期目标定为7.5%左右，与今年一致。 2014年全国财政赤字规模为1.3万亿元人民币，比今年增加1,000亿元；2014年的赤字率预计为2.3%，比今年2.2%的赤字率略升。

--焦点：和以往大拆大建的造城思路不同，中国新型城镇化强调要顺势而为、不拔苗助长，更加注重“以人为本”同时，也要保护耕地和自然生态环境。未来城市建设过程势必要和生态文明“软硬兼施”，带动城镇化进入提质增效的“升级版”。 --汇丰12月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值自上月高位回落，但仍在50这一荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

--中国11月FDI(外商直接投资)规模保持平稳，同比连续第10个月保持正增长。商务部并指出，11月出口增长较快在预期之中，和套利贸易或套利出口关系不大，因为出口产品构成分布和出口增速地区分布都很广。

--中国国家发改委表示，明年要着力保持投资稳定增长，调整预算内投资结构，合理确定投向，大幅压缩用于一般竞争性企业项目投资。

--中国外管局统计数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内较高水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。

--国家外管局公布，三季度经常项目顺差404亿美元，资本和金融项目则扭转了二季度逆差实现顺差805亿美元。

--国际清算银行(BIS)数据显示，11月人民币实际有效汇率指数环比上涨1.3%，至117.8，为该数据自1994年公布来新高。

--美国财政部最新数据显示，今年10月中国净增持美国国债107亿美元；截止10月末，中国持有的美国国债为13,045亿美元，高于9月修正后的12,938亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--化解产能过剩是中国明年经济工作的重要任务之一。工信部部长苗圩称，化解产能过剩痼疾必须破除的“三道坎”，即厘清政府和市场的边界，强化环保、安全等标准的硬约束，增强企业技术创新和管理创新能力。

--中国财政部公布，1-11月国有企业累计实现利润总额同比增长8.2%，增幅有所放缓。期内电力、施工房地产和汽车等行业利润增幅较高，有色、煤炭和化工等行业利润降幅较大。 ========================================================================== **金融/证券/保险**

--分析：面对资金利率飙升，中国央行当周继续在公开市场维持零操作无疑令市场大失所望，但其后一纸SLO(短期流动性调节工具)公告又略微安抚了市场濒临绷断的神经。这亦表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。

--在中国将防控地方债务风险列为明年经济工作重要任务之后，中国银监会称，将进一步健全对地方政府贷款的风险识别、评级与管理机制，确保平台贷款余额不增，结构优化，还款来源落实。

--中国银监会办公厅副主任杨少俊称，下一步，银监会将密切关注商业银行表外业务和交易业务风险，条件成熟时出台相关管理规章制度；强化商业银行债券风险管理，适时出台相关制度法规。

--全国社会保障基金理事会党组书记戴相龙表示，加快实现人民币资本项目可兑换是当前人民币国际化的当务之急，应从启动个人香港股票直通车等三方面加快资本项目可兑换步伐。

--焦点：中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)扩容消息公布，给近期十分火热的三板挂牌潮再添新柴，中小企业、券商等中介机构为之振奋，不少政府部门亦将其视作未来解决中小企业融资难的一条捷径。

--中国A股首次公开发行（IPO）在停滞一年多后，明年1月有望重启。国际会计和咨询公司--安永 预计，明年A股IPO总筹资规模2,000亿元左右；首批50家公司融资额或会超过400亿元，其中包括两家大盘新股--陕西煤业和中国邮政速递物流。 --中国证监会官方微博称，优先股选择性条款包括是否可积累等多个种类，是否包含可转换条款应尊重公司意思自治的原则，由其根据市场需求和自身情况，在优先股发行时通过章程予以约定，公司可视情况发行不可转换优先股。

--中国工商银行 等四大国有银行分别发布公告称，其最大股东中央汇金投资公司的增持计划已实施完毕，汇金投资在每家银行的增持数量均超过1亿A股。若按最新价格计算，汇金在四大行的增持计划共耗资约18.5亿元。 --民营资本进入金融租赁行业将无制度障碍。中国银监会公布修订后的《金融租赁公司管理办法》，并向社会公开征求意见。本次主要是对金融租赁公司准入条件进行修改，改变原来只能商业银行发起设立金融租赁公司的规定，给各类社会资本（包括民营资本）平等进入金融租赁行业的权利。 ========================================================================== **行业/公司**

--中国国企改革再进一步。上海市公布国资国企改革20条改革举措，将国资委系统80%以上的国资集中在战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业。

--中国主要城市的房地产市场11月继续呈现普涨的态势，全国同比涨幅再创纪录高位，房价上涨压力仍不容忽视，不过另一方面，在地方密集收紧调控的背景下，环比涨势进一步缓和。

--中国社会科学院发布住房绿皮书《中国住房发展报告（2013-2014）》预测，在2014年，前期上涨过快的国内一、二线城市，房价短线见顶稳中有降，三、四线城市楼市颓势延续。

--据易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)统计，万科 、绿地、保利 、中国海外 、恒大 五大龙头房企的土地储备处于行业内合理水平，并基本集中于一二线城市。中国海外及恒大在超额完成年度目标的情况下，近期拿地进入冲刺状态。 --焦点：尽管媒体大肆宣传，但苹果 与中国移动签订外界期待已久的iPhone销售协议，或许只能给这家科技巨头带来短暂的营收激增，除此之外难再有其它。

--焦点：雷诺 与中国东风集团 完成合资合作项目的签约，终于取得进入中国汽车市场的完整渠道，而举行签约的地点武汉，正在快速成为中国的底特律。