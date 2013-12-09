《交易视点》债券收益率走势不乐观，SHIBOR IRS非理性上涨面临回调--广发银行

路透上海12月9日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，总体来看，本周资金面依然保持平衡状态，但债券的供给压力（如福娃债恢复300亿发行规模）会重新显现，所以债券收益率走势不乐观，而IRS利率则冲过了头，面临回调。

另外，本周市场将面临众多经济数据，不过，其影响预计不大，PMI等前瞻性数据已经给市场一个基本判断。所以经济数据影响有限，金融数据更关键，这影响到市场对未来货币政策操作的预期。

建议适当回避债券，保持平稳心态。尤其是长端利率品种。可以配置部分短端品种，包括利率和信用。

**供给压力将继续扩大**

上周，债券和IRS并没有延续之前的强势行情，利率大幅上涨。资金面的宽松和债券、IRS收益率大幅上涨形成背离。很明显其中的影响机制不同。对债券来说，目前方向性并不明确，资金面的影响市场普遍认为是短期因素，而元旦和春节的影响会重新让资金面有所收紧。Shibor债的行情很可能是又短又快。

上周资金面保持宽松，R007大幅稳定在4.50%左右。央行再度暂停14天逆回购，7天也缩量到180亿，虽然缩量，不过资金面依然宽松，逆回购的安抚作用明显。但1个月以上的中长期资金依然需求旺盛，利率较高，说明机构普遍认为跨年时点是必须全力以赴的关键时点。

本周，我们预计14天逆回购会继续停止，7天继续操作。资金利率会继续保持在这个位置，易下难上。在春节前的这一个月多时间，7天逆回购会继续操作，这个品种是不能暂停的，14天为辅，在资金紧张时继续安抚市场。政策方向仍会以平稳为主。

上周债市收益率单边上涨，完全没有了之前的一波做多势头。利率债波幅在5-10bp。信用债幅度略小。我们认为这主要是市场情绪的影响。一级市场招标利率虽然略低，但二级并未有明确的跟随。说明资金、基本面的影响并没有带来明确方向。一级主要是因为机构年末配置需求的影响。

本周开始，资金面情况比较乐观。但债券供给压力将继续扩大。考虑到IRS大幅上行的走势，我们建议适当回避债券，保持平稳心态。尤其是长端利率品种。我们建议可以配置部分短端品种，包括利率和信用。总体上我们对资金面的判断是偏乐观的。短端高收益低久期，更合适。

我们认为，资金对债券的利好影响开始缩减。上周金面实际比较宽松，但资金利率偏高，债市在宽松环境下短端债券利率出现上涨。未来债市还要承受供给压力重新增大的影响，虽然年底不少机构有配置需求，但总体上并不乐观。

**SHIBOR IRS飙升非理性**

上周IRS利率飙升，主要原因并不是之前持续的资金收紧因素，而是市场对大额存单推升3M_Shibor基准利率的预期。外资是这波利率推升的主要力量。其背后还有海外经济数据好转以及QE退出的预期。Repo IRS 1y最高冲高到4.80%，5年冲高至4.95%；Shibor IRS 5y最高冲至5.75%，而上周末只有5.17%。我们认为这种飙升是不理性的。

值得关注的shibor债的行情，走的太快，很可能后劲不足，不建议继续追高。IRS走势会平和许多，本周难现上周的疯狂上涨。我们认为市场对大额存单推高3M_Shibor的影响已经过度预期，虽然shibor fixing会继续上涨，但IRS绝对水平来看也已偏高，所以我们认为不适合继续追涨。

本周资金面表现稳定，R007保持平稳甚至下降，逆回购会继续投放维稳。这方面很难刺激IRS大幅上行。IRS经过了上周的飙升后，后劲很难持续，即将步入调整。而且根据IRS一贯的特点，当大额存单落地后，利率走势即开始反转。所以我们推荐在shibor fixing上涨过程中收许shibor IRS固定利率，以长端为主。Repo IRS同样如此。 （完）