表格：台湾11月出口较去年同期持平，逊于预期

标题新闻：美众议院共和党自由党团主席称如众议院领袖认真讨论税改事宜，8月底前或可在国会通过
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路透台北12月9日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期持平，逊于市场预估的成长2.67%。财政部指出，11月出口248.9亿美元，较上年同月增0.1亿美元，以塑橡胶及其制品、化学品及机械增加较多，矿产品、光学器材及资讯与通信产品则明显衰减。
11月进口则较上年同期衰退0.5%(市场估为成长3.0%)，贸易顺差为35.1亿美元。
财政部长张盛和日前曾表示，11月出口金额年变动率仍为负值。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
11月年变动率(%) 10月年变动率(%)
整体出口金额 0.0 -1.5
--中国(含香港) +6.5 -4.9
--美国 -0.7 -0.3
--欧洲 -1.6 +6.7
--日本 -7.6 -3.1
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
11月 0.0 -0.5 +35.1
10月 -1.5 -2.8 +35.2
9月 -7.0 -0.7 +23.5
8月 +3.6 -1.2 +45.9
7月 +1.6 -7.6 +32.1
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年
12月 +9.0 +1.6 +41.3
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
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