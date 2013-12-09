表格：台湾11月出口较去年同期持平，逊于预期

路透台北12月9日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期持平，逊于市场预估的成长2.67%。财政部指出，11月出口248.9亿美元，较上年同月增0.1亿美元，以塑橡胶及其制品、化学品及机械增加较多，矿产品、光学器材及资讯与通信产品则明显衰减。

11月进口则较上年同期衰退0.5%(市场估为成长3.0%)，贸易顺差为35.1亿美元。

财政部长张盛和日前曾表示，11月出口金额年变动率仍为负值。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 0.0 -1.5

--中国(含香港) +6.5 -4.9

--美国 -0.7 -0.3

--欧洲 -1.6 +6.7

--日本 -7.6 -3.1

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

11月 0.0 -0.5 +35.1

10月 -1.5 -2.8 +35.2

9月 -7.0 -0.7 +23.5

8月 +3.6 -1.2 +45.9

7月 +1.6 -7.6 +32.1

6月 +8.6 +6.8 +32.5

5月 +0.9 -8.0 +44.6

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.3 +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.8 +22.3 +4.7

2012年

12月 +9.0 +1.6 +41.3

11月 +0.9 +0.1 +34.0

10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注：r为修正值。(完)

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