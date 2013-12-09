新闻稿：中国11月PPI同比下降1.4%，环比持平

路透北京12月9日 - (以下是中国国家统计局12月9日发布的“2013年11月份工业生产 者价格变动情况”新闻稿全文) 2013年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平（涨跌幅度为0，下 同）。工业生产者购进价格同比下降1.5%，环比持平。1-11月平均，工业生产者出厂价格同 比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.1%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.9%，影响全国工业生产者出厂价格总 水平下降约1.4个百分点。其中，采掘工业价格下降4.2%，原材料工业价格下降2.4%，加工 工业价格下降1.4%。生活资料价格上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格上涨1.2% ，一般日用品价格下降0.4%，耐用消费品价格下降1.0%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降5.5%，燃料动力类价格下 降2.6%，化工原料类价格下降2.0%，黑色金属材料类价格下降1.7%；农副产品类价格上涨1. 7%，纺织原料类价格上涨0.5%。 据测算，在11月份-1.4%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动 的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.4个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.1%。其中，采掘工业价格下降0. 3%，原材料工业价格下降0.2%，加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食 品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品和耐用消费品价格均持平。 工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨0.5%；有色金属材料及电线 类价格下降0.6%，黑色金属材料类价格下降0.2%。 2013年11月份工业生产者价格主要数据： 11月 1-11月平均 环比涨跌 同比涨跌 同比涨跌幅 幅（%） 幅（%） （%） 一、工业生产者出厂价格 0 -1.4 -2 生产资料 -0.1 -1.9 -2.6 采掘 -0.3 -4.2 -5.9 原材料 -0.2 -2.4 -3.2 加工 0 -1.4 -2.1 生活资料 0.1 0.1 0.2 食品 0.2 0.8 0.7 衣着 0.1 1.2 1.2 一般日用品 0 -0.4 -0.1 耐用消费品 0 -1 -0.9 二、工业生产者购进价格 0 -1.5 -2.1 燃料、动力类 0 -2.6 -3.5 黑色金属材料类 -0.2 -1.7 -4.5 有色金属材料及电线类 -0.6 -5.5 -4.5 化工原料类 0 -2 -2.8 木材及纸浆类 0 -0.2 -0.5 建筑材料及非金属类 0.5 -0.9 -1.4 其它工业原材料及半成品 0 -0.8 -0.9 类 农副产品类 0 1.7 1.7 纺织原料类 -0.1 0.5 -0.1 三、工业生产者主要行业出厂 价格 煤炭开采和洗选业 0.4 -8.7 -11.5 石油和天然气开采业 -1.6 -3.3 -4.4 黑色金属矿采选业 0.2 2.5 -3.5 有色金属矿采选业 -0.6 -5.8 -4.1 非金属矿采选业 0.2 0.6 0.6 农副食品加工业 0.1 0.5 1.3 食品制造业 0.5 2.3 1.6 酒、饮料和精制茶制造业 0.2 0.2 0.1 烟草制品业 0 0.2 0.4 纺织业 0 0.6 -0.2 纺织服装、服饰业 0.1 0.9 1.2 木材加工和木、竹、藤、 0.1 0.5 0.8 棕、草制品业 造纸和纸制品业 0 -1.7 -2.3 印刷和记录媒介复制业 0.1 -0.4 -0.5 石油加工、炼焦和核燃料 -0.8 -3.7 -3.8 加工业 化学原料和化学制品制造 0.1 -2.4 -3.4 业 医药制造业 0.1 0.8 0.6 化学纤维制造业 -0.3 -3.9 -4.4 橡胶和塑料制品业 0.1 -0.7 -1.2 非金属矿物制品业 0.9 0.2 -1.2 黑色金属冶炼和压延加工 -0.4 -3.4 -6.2 业 有色金属冶炼和压延加工 -0.8 -5.9 -5.2 业 金属制品业 -0.1 -1.2 -1.8 通用设备制造业 0 -0.5 -0.8 汽车制造业 0 -1 -0.6 铁路、船舶、航空航天和 -0.1 -0.7 -0.7 其他运 输设备制造业 计算机、通信和其他电子 0.1 -2.6 -2.7 设备制造业 电力、热力生产和供应业 0 -0.2 0.2 燃气生产和供应业 1.3 3.7 1.7 水的生产和供应业 0.5 2.5 1.9 参看详情请点选链接 here (发稿 李然; 审校 曾祥进)