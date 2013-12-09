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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:33 BJT

新闻稿：中国11月PPI同比下降1.4%，环比持平

路透北京12月9日 - (以下是中国国家统计局12月9日发布的“2013年11月份工业生产
者价格变动情况”新闻稿全文)
    
    2013年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，环比持平（涨跌幅度为0，下
同）。工业生产者购进价格同比下降1.5%，环比持平。1-11月平均，工业生产者出厂价格同
比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.1%。

　　一、工业生产者价格同比变动情况
    
　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.9%，影响全国工业生产者出厂价格总
水平下降约1.4个百分点。其中，采掘工业价格下降4.2%，原材料工业价格下降2.4%，加工
工业价格下降1.4%。生活资料价格上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.8%，衣着价格上涨1.2%
，一般日用品价格下降0.4%，耐用消费品价格下降1.0%。

　　工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比下降5.5%，燃料动力类价格下
降2.6%，化工原料类价格下降2.0%，黑色金属材料类价格下降1.7%；农副产品类价格上涨1.
7%，纺织原料类价格上涨0.5%。

    据测算，在11月份-1.4%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动
的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.4个百分点。


　　二、工业生产者价格环比变动情况

　　工业生产者出厂价格中，生产资料出厂价格环比下降0.1%。其中，采掘工业价格下降0.
3%，原材料工业价格下降0.2%，加工工业价格持平。生活资料价格环比上涨0.1%。其中，食
品价格上涨0.2%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品和耐用消费品价格均持平。

　　工业生产者购进价格中，建筑材料及非金属类价格环比上涨0.5%；有色金属材料及电线
类价格下降0.6%，黑色金属材料类价格下降0.2%。
    
2013年11月份工业生产者价格主要数据：
                                     11月          1-11月平均
                             环比涨跌   同比涨跌   同比涨跌幅
                              幅（%）    幅（%）     （%）
 一、工业生产者出厂价格              0       -1.4          -2
 　　生产资料                     -0.1       -1.9        -2.6
 　　　采掘                       -0.3       -4.2        -5.9
 　　　原材料                     -0.2       -2.4        -3.2
 　　　加工                          0       -1.4        -2.1
 　　生活资料                      0.1        0.1         0.2
 　　　食品                        0.2        0.8         0.7
 　　　衣着                        0.1        1.2         1.2
 　　　一般日用品                    0       -0.4        -0.1
 　　　耐用消费品                    0         -1        -0.9
 二、工业生产者购进价格              0       -1.5        -2.1
 　　燃料、动力类                    0       -2.6        -3.5
 　　黑色金属材料类               -0.2       -1.7        -4.5
 　　有色金属材料及电线类         -0.6       -5.5        -4.5
 　　化工原料类                      0         -2        -2.8
 　　木材及纸浆类                    0       -0.2        -0.5
 　　建筑材料及非金属类            0.5       -0.9        -1.4
 　　其它工业原材料及半成品          0       -0.8        -0.9
 类                                                
 　　农副产品类                      0        1.7         1.7
 　　纺织原料类                   -0.1        0.5        -0.1
 三、工业生产者主要行业出厂                                  
 价格                                              
 　　煤炭开采和洗选业              0.4       -8.7       -11.5
 　　石油和天然气开采业           -1.6       -3.3        -4.4
 　　黑色金属矿采选业              0.2        2.5        -3.5
 　　有色金属矿采选业             -0.6       -5.8        -4.1
 　　非金属矿采选业                0.2        0.6         0.6
 　　农副食品加工业                0.1        0.5         1.3
 　　食品制造业                    0.5        2.3         1.6
 　　酒、饮料和精制茶制造业        0.2        0.2         0.1
 　　烟草制品业                      0        0.2         0.4
 　　纺织业                          0        0.6        -0.2
 　　纺织服装、服饰业              0.1        0.9         1.2
 　　木材加工和木、竹、藤、        0.1        0.5         0.8
 棕、草制品业                                      
 　　造纸和纸制品业                  0       -1.7        -2.3
 　　印刷和记录媒介复制业          0.1       -0.4        -0.5
 　　石油加工、炼焦和核燃料       -0.8       -3.7        -3.8
 加工业                                            
 　　化学原料和化学制品制造        0.1       -2.4        -3.4
 业                                                
 　　医药制造业                    0.1        0.8         0.6
 　　化学纤维制造业               -0.3       -3.9        -4.4
 　　橡胶和塑料制品业              0.1       -0.7        -1.2
 　　非金属矿物制品业              0.9        0.2        -1.2
 　　黑色金属冶炼和压延加工       -0.4       -3.4        -6.2
 业                                                
 　　有色金属冶炼和压延加工       -0.8       -5.9        -5.2
 业                                                
 　　金属制品业                   -0.1       -1.2        -1.8
 　　通用设备制造业                  0       -0.5        -0.8
 　　汽车制造业                      0         -1        -0.6
 　　铁路、船舶、航空航天和       -0.1       -0.7        -0.7
 其他运　　输设备制造业                            
 　　计算机、通信和其他电子        0.1       -2.6        -2.7
 设备制造业                                        
 　　电力、热力生产和供应业          0       -0.2         0.2
 　　燃气生产和供应业              1.3        3.7         1.7
 　　水的生产和供应业              0.5        2.5         1.9
 
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 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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