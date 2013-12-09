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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:39 BJT

券商观点：NCD发行对银行盈利影响偏低，预计将获货币基金青睐--中信证券

路透北京12月9日 - 中国中信证券最新发布的报告认为，由于同业市场已基本实现市场化定价模式，大额可转让定期存单（NCD）发行对银行盈利影响偏低。

周日晚间，中国央行发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

“利率自主定价，投资者为同业拆借市场成员和基金类产品，预计货币基金青睐此类产品。”报告称。

报告认为，同业存单完善同业业务定价机制，尤其是中长端shibor定价，促进货币市场发展，也有利于银行强化负债期限和流动性管理，中小型银行发行积极性更高。

报告预计，存款保险制度在即，同业存单试行平稳后或将重启企业和个人存单，扩大存款上限则渐进式推进。

“政策导向和市场趋势冲击银行负债来源，2014年银行资金成本或将继续上行，息差水平有下行压力。”报告称。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
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