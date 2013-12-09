券商观点：NCD发行对银行盈利影响偏低，预计将获货币基金青睐--中信证券

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 中国中信证券最新发布的报告认为，由于同业市场已基本实现市场化定价模式，大额可转让定期存单（NCD）发行对银行盈利影响偏低。
周日晚间，中国央行发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
“利率自主定价，投资者为同业拆借市场成员和基金类产品，预计货币基金青睐此类产品。”报告称。
报告认为，同业存单完善同业业务定价机制，尤其是中长端shibor定价，促进货币市场发展，也有利于银行强化负债期限和流动性管理，中小型银行发行积极性更高。
报告预计，存款保险制度在即，同业存单试行平稳后或将重启企业和个人存单，扩大存款上限则渐进式推进。
“政策导向和市场趋势冲击银行负债来源，2014年银行资金成本或将继续上行，息差水平有下行压力。”报告称。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst