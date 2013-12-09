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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:01 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
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 农发行           *50          2         *5.35%      固息金融债    12/3-12/9
                  *50          3         *5.37%      固息金融债    12/3-12/10
                  *50          5         *5.43%      固息金融债    12/3-12/11
 国开行          *300    1/3/5/7/10    *周二招标    *固息增发债    *12/11-12/12
 国开行           140          --       12/17招标        --            --
 国开行           260          --       12/24招标        --            --
    
  注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽)
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