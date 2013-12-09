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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 10:44 BJT

韩国股市：盘中反弹，受美国就业数据提振或终结此前六连跌走势

路透首尔12月9日 - 韩国股市周一早盘追随美股升高，有望终结六日连跌走势，因美国就业数据稳健，强化对美国经济复苏势头足以承受美联储缩减刺激力度的信心。

0155 GMT韩国综合股价指数(KOSPI) 涨1%至2,000.98点，此前曾触及盘中高点2,003.97，自12月4日以来首次重新站在2,000点重要心理关口上方。

投资者信心还受到中国11月出口数据提振，该数据好于预期，为韩国最大出口市场正在企稳增添凭证。

接近早盘中段，外资买超480亿韩元韩股，料将逆转此前连续四日卖超态势。

权重股支撑反弹走势，三星电子 涨1.5%，SK Hynix 升高3%。(完)
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