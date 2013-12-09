韩国股市：盘中反弹，受美国就业数据提振或终结此前六连跌走势

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透首尔12月9日 - 韩国股市周一早盘追随美股升高，有望终结六日连跌走势，因美国就业数据稳健，强化对美国经济复苏势头足以承受美联储缩减刺激力度的信心。
0155 GMT韩国综合股价指数(KOSPI) 涨1%至2,000.98点，此前曾触及盘中高点2,003.97，自12月4日以来首次重新站在2,000点重要心理关口上方。
投资者信心还受到中国11月出口数据提振，该数据好于预期，为韩国最大出口市场正在企稳增添凭证。
接近早盘中段，外资买超480亿韩元韩股，料将逆转此前连续四日卖超态势。
权重股支撑反弹走势，三星电子 涨1.5%，SK Hynix 升高3%。(完)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst