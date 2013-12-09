新闻稿：惠誉认为全球经济复苏生根，但未来仍有诸多风险

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
大多发达国家上季度的基础通胀压力大幅下滑。欧元区通胀率全面下降，推动了欧洲央行在11月意外降息。低通胀环境可能更有利于主要国家央行在规划退出现有超宽松货币政策时管理预期，以及优先考虑经济增长。然而，这一过程的时点和影响仍不确定，全球货币环境收紧和波动加剧也将对很多新兴市场构成重大风险，尤其是那些依赖资本流入的经济体。
继2013年萎缩0.4%之后，惠誉预计欧元区GDP将在2014年增长0.9%，并在2015年升至1.3%，因为区内需求因素的正面贡献增加，而且受益于大多成员国财政整顿造成的拖累减少、融资状况改善(部分归功于欧洲央行降息25个基点)，以及民间领域资产负债情况逐步好转。
英国经济在2013年第三季仍保持强劲势头，使得惠誉小幅上修对其2014和2015年的GDP预测至2.3%，并维持2013年1.4%的增速预估不变。但是从中期来看，由于财政整顿，而且降低储蓄和提高家庭负债的空间有限，将限制英国的经济增长。
在日本，刺激通胀的经济政策发挥了短期刺激作用，但中期效果还不够明确。惠誉预计，2014年4月提高消费税不会破坏日本经济复苏。惠誉预计，日本2013年经济成长1.8%，2014和2015年将分别放缓至1.5%和1.2%。
惠誉预计，新兴经济体增长情况只会略有改善，从2013年的4.6%升至2014和2015年的4.8%和5%。虽然增速仍将继续高于发达经济体，但二者之间的差距将在2014-15年降至2002年以来最小。全球资金状况趋紧、非能源大宗商品价格下跌，以及包括长期政治风险等在内的特殊的结构性劣势，将对主要新兴经济体造成不同程度的影响。
惠誉预计，中国GDP将在2014和2015年分别增长7%，这是因为我们推断，中国共产党十八届三中全会后的政策争论最终将带来结构性改革和调整经济平衡的全新承诺。巴西经济增速仍将大体稳定，2013和2014年增长2.5%，2015年增长2.8%。印度和俄罗斯增速料将从2013年的周期性低谷回升，2013年分别为4.8%和1.6%，印度2014-2015年将增至5.8%和6.8%，同期俄罗斯为2.2%、2.8%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。