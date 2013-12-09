新闻稿：惠誉认为全球经济复苏生根，但未来仍有诸多风险

大多发达国家上季度的基础通胀压力大幅下滑。欧元区通胀率全面下降，推动了欧洲央行在11月意外降息。低通胀环境可能更有利于主要国家央行在规划退出现有超宽松货币政策时管理预期，以及优先考虑经济增长。然而，这一过程的时点和影响仍不确定，全球货币环境收紧和波动加剧也将对很多新兴市场构成重大风险，尤其是那些依赖资本流入的经济体。

继2013年萎缩0.4%之后，惠誉预计欧元区GDP将在2014年增长0.9%，并在2015年升至1.3%，因为区内需求因素的正面贡献增加，而且受益于大多成员国财政整顿造成的拖累减少、融资状况改善(部分归功于欧洲央行降息25个基点)，以及民间领域资产负债情况逐步好转。

英国经济在2013年第三季仍保持强劲势头，使得惠誉小幅上修对其2014和2015年的GDP预测至2.3%，并维持2013年1.4%的增速预估不变。但是从中期来看，由于财政整顿，而且降低储蓄和提高家庭负债的空间有限，将限制英国的经济增长。

在日本，刺激通胀的经济政策发挥了短期刺激作用，但中期效果还不够明确。惠誉预计，2014年4月提高消费税不会破坏日本经济复苏。惠誉预计，日本2013年经济成长1.8%，2014和2015年将分别放缓至1.5%和1.2%。

惠誉预计，新兴经济体增长情况只会略有改善，从2013年的4.6%升至2014和2015年的4.8%和5%。虽然增速仍将继续高于发达经济体，但二者之间的差距将在2014-15年降至2002年以来最小。全球资金状况趋紧、非能源大宗商品价格下跌，以及包括长期政治风险等在内的特殊的结构性劣势，将对主要新兴经济体造成不同程度的影响。