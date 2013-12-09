路透基点： 银行业者期望参与巨人网络私有化计划

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透香港12月6日 - 随着假日季的临近，在美国上市的中国网络游戏运营及开发商巨人网络15亿美元的退市计划令亚洲信贷市场感到振奋。
巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资基金出价每股11.75美元，收购巨人网络其不持有的52.8%股权，几家银行正在研究为此次买断提供支持的融资方案。
该报价较巨人网络11月22日在纽交所的收盘价溢价16%，此次私有化对巨人网络的估值约为28.2亿美元。按未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的四倍杠杆计算，本次融资规模最高可达10亿美元。
这是继年初分众传媒37亿美元杠杆收购后，中国在美上市公司规模最大的一次私有化企图。
虽然银行业者渴望参与此次私有化进程，但鉴于巨人网络的商业模式和缺乏可借鉴的先例，本次融资将面临特殊的挑战。
香港一位资深杠杆收购融资银行业人士表示，“我们在关注此次交易，并希望提供融资。但挑战在于要理解公司的业务，即轻资产且客户变动高。”
从3月分众传媒透过杠杆收购实现私有化以及随后在10月进行的股息资本重组案不难看出，中资银行业者是融资成功与否的关键。中国民生银行在3月的融资案中提供了1.75亿美元，并在10月的重组中承贷8.75亿美元。
巨人网络董事长史玉柱控制的上海健特生命科技有限公司持有民生银行3.6%的股权，以及华夏银行1.3%的股权。(完)
(翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst