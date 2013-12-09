版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:17 BJT

路透基点： 银行业者期望参与巨人网络私有化计划

路透香港12月6日 - 随着假日季的临近，在美国上市的中国网络游戏运营及开发商巨人网络15亿美元的退市计划令亚洲信贷市场感到振奋。

巨人网络董事长史玉柱和霸菱亚洲投资基金出价每股11.75美元，收购巨人网络其不持有的52.8%股权，几家银行正在研究为此次买断提供支持的融资方案。

该报价较巨人网络11月22日在纽交所的收盘价溢价16%，此次私有化对巨人网络的估值约为28.2亿美元。按未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的四倍杠杆计算，本次融资规模最高可达10亿美元。

这是继年初分众传媒37亿美元杠杆收购后，中国在美上市公司规模最大的一次私有化企图。

虽然银行业者渴望参与此次私有化进程，但鉴于巨人网络的商业模式和缺乏可借鉴的先例，本次融资将面临特殊的挑战。

香港一位资深杠杆收购融资银行业人士表示，“我们在关注此次交易，并希望提供融资。但挑战在于要理解公司的业务，即轻资产且客户变动高。”

从3月分众传媒透过杠杆收购实现私有化以及随后在10月进行的股息资本重组案不难看出，中资银行业者是融资成功与否的关键。中国民生银行在3月的融资案中提供了1.75亿美元，并在10月的重组中承贷8.75亿美元。

巨人网络董事长史玉柱控制的上海健特生命科技有限公司持有民生银行3.6%的股权，以及华夏银行1.3%的股权。(完)

(翻译 张荻； 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐