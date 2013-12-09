《分析师观点》台湾11月出口不如预期，出口旺季进尾声料成长力道将减弱

路透台北12月9日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期持平，逊于市场预估的成长2.67%。财政部指出，11月出口248.9亿美元，较上年同月增0.1亿美元，以塑橡胶及其制品、化学品及机械增加较多，矿产品、光学器材及资讯与通信产品则明显衰减。

11月进口则较上年同期衰退0.5%(市场估为成长3.0%)，贸易顺差为35.1亿美元。

财政部长张盛和日前曾表示，11月出口金额年变动率仍为负值。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

11月年变动率(%) 10月年变动率(%)

整体出口金额 0.0 -1.5

--中国(含香港) +6.5 -4.9

--美国 -0.7 -0.3

--欧洲 -1.6 +6.7

--日本 -7.6 -3.1

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

11月整体出口金额维持持平算还不错，没像主计处想的悲观，先前被主计处吓得要死，都捏了一把冷汗，11月进口金额则因去年基期已高，微幅衰退也还OK，随着欧美耶诞节及中国农历年的提前拉货效应逐渐反应完，出口旺季进入尾声，成长力道将稍有减弱。

展望明年第一季，受到春节及工作天数减少等两项因素干扰，市场并未给予太高的期待，下次出口传出好消息的时间大概落在三月，第一季实质出口金额估为年增近3%。

--元富投顾分析师 许芷雁：

今年因为进出口同步衰退，所以顺差都维持在固定的水准，因此外贸对经济成长率的贡献度虽然低于以往，但不会影响太大。不过出口的衰退对台湾的生产和投资部分影响很大，就拉低了经济成长率。

中国公布的11月出口是大幅成长，但我们可以看到台湾对中国的出口成长幅度不大，对欧美衰退，这表示中国的竞争对台湾造成的伤害很大，已抢到台湾的市场，暂时看不到台湾的起色。只能说明年全年台湾只能力求不衰退，先止稳再寻求成长。央行的货币政策明年看不到改变的契机。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升3.5分，报29.630。

--台股加权股价指数 收盘涨0.92%至8,444.62点。

**相关连结**

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**相关背景**

--主计总处11月底下修2013年国内生产总值(GDP)成长率至1.74%，其对2014年全年经济成长率的预估也下修为2.59%。