《分析师观点》台湾11月出口不如预期，出口旺季进尾声料成长力道将减弱

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透台北12月9日 - 台湾财政部周一公布，11月出口金额较上年同期持平，逊于市场预估的成长2.67%。财政部指出，11月出口248.9亿美元，较上年同月增0.1亿美元，以塑橡胶及其制品、化学品及机械增加较多，矿产品、光学器材及资讯与通信产品则明显衰减。
11月进口则较上年同期衰退0.5%(市场估为成长3.0%)，贸易顺差为35.1亿美元。
财政部长张盛和日前曾表示，11月出口金额年变动率仍为负值。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
11月年变动率(%) 10月年变动率(%)
整体出口金额 0.0 -1.5
--中国(含香港) +6.5 -4.9
--美国 -0.7 -0.3
--欧洲 -1.6 +6.7
--日本 -7.6 -3.1
**市场评论**
--元大投顾总经分析师 王诚宏：
11月整体出口金额维持持平算还不错，没像主计处想的悲观，先前被主计处吓得要死，都捏了一把冷汗，11月进口金额则因去年基期已高，微幅衰退也还OK，随着欧美耶诞节及中国农历年的提前拉货效应逐渐反应完，出口旺季进入尾声，成长力道将稍有减弱。
展望明年第一季，受到春节及工作天数减少等两项因素干扰，市场并未给予太高的期待，下次出口传出好消息的时间大概落在三月，第一季实质出口金额估为年增近3%。
--元富投顾分析师 许芷雁：
今年因为进出口同步衰退，所以顺差都维持在固定的水准，因此外贸对经济成长率的贡献度虽然低于以往，但不会影响太大。不过出口的衰退对台湾的生产和投资部分影响很大，就拉低了经济成长率。
中国公布的11月出口是大幅成长，但我们可以看到台湾对中国的出口成长幅度不大，对欧美衰退，这表示中国的竞争对台湾造成的伤害很大，已抢到台湾的市场，暂时看不到台湾的起色。只能说明年全年台湾只能力求不衰退，先止稳再寻求成长。央行的货币政策明年看不到改变的契机。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收升3.5分，报29.630。
--台股加权股价指数 收盘涨0.92%至8,444.62点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
--参看台湾经济数据相关新闻，请点选
--参看即时观点请点选
**相关背景**
--主计总处11月底下修2013年国内生产总值(GDP)成长率至1.74%，其对2014年全年经济成长率的预估也下修为2.59%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 黄凯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。