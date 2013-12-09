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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:03 BJT

澳新汇市：澳新货币受中国乐观贸易数据及亚股提振

澳元多数涨幅是在中国周日公布强劲的贸易数据后录得的，中国是澳洲的主要出口市场。

中国11月出口优于预期，从澳洲的进口商品亦触及纪录高位。

中国低于预估的通胀数据，再度证实了中国经济企稳。 这进一步支撑了澳元。

此外，中国、韩国及日本股市均上涨，也利好新西兰元。

新西兰元 跳涨至三周高位0.8321美元，周五纽约尾盘为0.8283美元。新西兰元支撑位在0.8250，之后为0.8220美元。0.8330是阻力位。

市场焦点现在转回新西兰央行今年最后一次政策会议。预计周四新西兰央行仍将按兵不动，大多数分析师认为央行明年3月才会首次升息。(完)

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