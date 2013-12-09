澳新汇市：澳新货币受中国乐观贸易数据及亚股提振

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
澳元多数涨幅是在中国周日公布强劲的贸易数据后录得的，中国是澳洲的主要出口市场。
中国11月出口优于预期，从澳洲的进口商品亦触及纪录高位。
中国低于预估的通胀数据，再度证实了中国经济企稳。 这进一步支撑了澳元。
此外，中国、韩国及日本股市均上涨，也利好新西兰元。
新西兰元 跳涨至三周高位0.8321美元，周五纽约尾盘为0.8283美元。新西兰元支撑位在0.8250，之后为0.8220美元。0.8330是阻力位。
市场焦点现在转回新西兰央行今年最后一次政策会议。预计周四新西兰央行仍将按兵不动，大多数分析师认为央行明年3月才会首次升息。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst