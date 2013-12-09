券商观点：大型银行的NCD或成为中国央行的操作标的--国泰君安

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透北京12月9日 - 中国券商国泰君安最新发布的报告认为，大额可转让定期存单（NCD）发行，将丰富货币市场短期交易工具，将增强货币市场的交易活跃度，特别是在央行票据余额较小的背景下，不排除大型银行的同业存单成为央行的操作标的。
周日晚间，中国央行发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。
“当然，银行同业存单的推出可能对证券公司的短融会造成冲击，因大型银行有更多的替代品选择。”报告称。
报告认为，预计NCD推出之后，发行需求较大的是中小银行，而目前中小银行同业负债成本已经很高，同业存单有流动性便利，可以适当降低其负债成本。shibor报价重估可能会造成成本短期提升，但银行发行同业存单会依经济周期和政策周期适时调整，拉长期限来看，报价重估对银行负债成本的冲击并不大。
而对债券市场的心理方面的冲击重于实质影响，同业存单的推出步伐快于市场预期，这意味着利率市场化的进程目前仍在加快，银行资金成本的提升可能会继续加速。
“但是短期来看，银行同业存单的推出暂时不会造成银行负债端的剧烈恶化，甚至可以理解为监管机构规范同业业务的措施，因此债券市场不用太过于悲观，而基于shibor重估的shibor浮动债的机会可能会再次发酵。”报告称。
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst