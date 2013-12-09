券商观点：大型银行的NCD或成为中国央行的操作标的--国泰君安

路透北京12月9日 - 中国券商国泰君安最新发布的报告认为，大额可转让定期存单（NCD）发行，将丰富货币市场短期交易工具，将增强货币市场的交易活跃度，特别是在央行票据余额较小的背景下，不排除大型银行的同业存单成为央行的操作标的。

周日晚间，中国央行发布《同业存单管理暂行办法》，并自今日(9日)开始实施。这标志着传闻很久的NCD正式开闸。存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得低于5,000万元人民币。

“当然，银行同业存单的推出可能对证券公司的短融会造成冲击，因大型银行有更多的替代品选择。”报告称。

报告认为，预计NCD推出之后，发行需求较大的是中小银行，而目前中小银行同业负债成本已经很高，同业存单有流动性便利，可以适当降低其负债成本。shibor报价重估可能会造成成本短期提升，但银行发行同业存单会依经济周期和政策周期适时调整，拉长期限来看，报价重估对银行负债成本的冲击并不大。

而对债券市场的心理方面的冲击重于实质影响，同业存单的推出步伐快于市场预期，这意味着利率市场化的进程目前仍在加快，银行资金成本的提升可能会继续加速。

“但是短期来看，银行同业存单的推出暂时不会造成银行负债端的剧烈恶化，甚至可以理解为监管机构规范同业业务的措施，因此债券市场不用太过于悲观，而基于shibor重估的shibor浮动债的机会可能会再次发酵。”报告称。

同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。（完）