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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:10 BJT

中国加强公务接待管理 厉行节俭

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月8日 - 新华社周日援引中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发的《党政机关国内公务接待管理规定》报道称，中国政府禁止公务接待提供鱼翅燕窝，不得提供香烟和高档酒水，接待单位不得超标准安排接待住房。

《规定》称，接待对象应当按照规定标准自行用餐。工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。

《规定》还指出，住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。接待单位不得以任何名义赠送礼金、纪念品和土特产品等。

国内公务接待不得在机场、车站、码头和辖区边界组织迎送活动，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

报道称，将加强监管，确保规定的执行。（完）

--编译：李富强 发稿：王琛
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