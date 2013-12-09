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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:19 BJT

韩国已公布经济指标--2013/12/09

经济指标             时间   最新数         前月/前季数       下次公布时   预估
                                     据                  据               间     值
                                                                   (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)   第三    +1.1%  @-r          +1.1%  @-r          --     --
                            季                                                
 消费者物价指数(CPI)(y/   11月    +0.9%               +0.7%         12月30日     --
 y)                                                                           
 工业生产(m/m)            10月    +1.8%  @-p          -2.3%  @-r    12月29日     --
 失业率                   10月     3.0%  @             3.0%  @      12月10日     --
 贸易收支(亿美元)         11月   顺差48  p           顺差49  r        1月1日     --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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