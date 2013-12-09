韩国汇市：韩元跃升至2011年中以来最高，受美中经济数据提振

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
数据拉抬周五美股，也提振了周一亚洲市场。
此外，中国11月出口同比劲扬12.7%，更是为市场信心注入强心剂。
市场人士说他们担心韩国当局会进场买美元干预，不过今早尚未发现干预迹象。
今日开盘后不久，韩国企划财政部官员即表示，若相信韩国外汇主管当局汇容忍韩元升值以提振内需，这样的想法有遭到误导之嫌。
三年期韩国公债期货12月合约 上涨0.05点至105.42，但交投谨慎，因投资人观望外资动作。
0235GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,052.8 1,058.0
日圆/韩元 10.2234/361 10.2834
韩国公债期货* 105.42 105.37
韩国综合股价指数 2,000.00 1,980.41
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 侯向明)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst