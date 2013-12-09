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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:19 BJT

韩国汇市：韩元跃升至2011年中以来最高，受美中经济数据提振

数据拉抬周五美股，也提振了周一亚洲市场。

此外，中国11月出口同比劲扬12.7%，更是为市场信心注入强心剂。

市场人士说他们担心韩国当局会进场买美元干预，不过今早尚未发现干预迹象。

今日开盘后不久，韩国企划财政部官员即表示，若相信韩国外汇主管当局汇容忍韩元升值以提振内需，这样的想法有遭到误导之嫌。

三年期韩国公债期货12月合约 上涨0.05点至105.42，但交投谨慎，因投资人观望外资动作。

0235GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,052.8 1,058.0

日圆/韩元 10.2234/361 10.2834

韩国公债期货* 105.42 105.37

韩国综合股价指数 2,000.00 1,980.41

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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