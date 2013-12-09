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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 15:19 BJT

新债招标：中国进出口银行ABS优先A档利差3.8%，B档4.5%--业内人士

路透北京12月9日 - 中国债券信息网周一发行快报显示，中国进出口银行今日下午招标的信贷资产支持证券，优先A档和优先B档的中标利差分别为3.8%和4.5%。

本期资产支持证券（ABS）包括三档：其中优先A档发行规模为8.32亿元，加权平均期限0.27年；优先B档的发行规模为0.83亿元，期限0.61年；均采用单一利差（荷兰式）招标方式。

此外，次级档的发行规模为1.2462亿元，期限0.86年，由发起人持有。

该期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，国泰君安证券为主承销商。采用双评级制，中诚信国际对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AA+、BBB+；次级档均未予评级。

分销日和缴款日为12月10日，起息日为12月11日。

当前不仅商业银行在开展资产证券化业务，政策性银行中国开行、农发行此前也均有开展该项业务。农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。

而在11月18日招标的国开行 铁路专项ABS招标情况一般。在现券一二级市场持续走弱，债市深陷泥沼的背景下，国开行铁路专项ABS亦未能脱离弱势，中标利差落在区间上限，且投标倍数处于低位。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不再搞证券化。(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩；审校 黄凯)
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