新债招标：中国进出口银行ABS优先A档利差3.8%，B档4.5%--业内人士

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京12月9日 - 中国债券信息网周一发行快报显示，中国进出口银行今日下午招标的信贷资产支持证券，优先A档和优先B档的中标利差分别为3.8%和4.5%。
本期资产支持证券（ABS）包括三档：其中优先A档发行规模为8.32亿元，加权平均期限0.27年；优先B档的发行规模为0.83亿元，期限0.61年；均采用单一利差（荷兰式）招标方式。
此外，次级档的发行规模为1.2462亿元，期限0.86年，由发起人持有。
该期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，国泰君安证券为主承销商。采用双评级制，中诚信国际对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AA+、BBB+；次级档均未予评级。
分销日和缴款日为12月10日，起息日为12月11日。
当前不仅商业银行在开展资产证券化业务，政策性银行中国开行、农发行此前也均有开展该项业务。农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。
而在11月18日招标的国开行 铁路专项ABS招标情况一般。在现券一二级市场持续走弱，债市深陷泥沼的背景下，国开行铁路专项ABS亦未能脱离弱势，中标利差落在区间上限，且投标倍数处于低位。
此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不再搞证券化。(完) (发稿 康熙泽/曹巍浩；审校 黄凯)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。