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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:24 BJT

中国货币市场：回购利率多有不同程度的下跌，NCD消息暂未改变资金均衡

路透北京12月9日 - 中国银行间市场周一早盘主要质押式回购利率 多有不同程度的下跌。市场人士并指出，大额可转让定期存单(NCD)消息暂未改变资金均衡的局面，线上和线下市场皆如此；线上回购市场，年内资金供给略大于需求，长期限资金供给方则比较单一。

“NCD的变化主要会发生在结构上，而不是总量，对线上价格影响不会很大，”华南地区一银行交易员称，“今天线上资金挺松的，资金供给各期限都有，年内资金供给会略略供大于求。”

上海一银行交易则表示，NCD消息目前对线下资金利率影响也不大，同业资金利率经前期大幅上探后，当前供需较稳定。

上述华南地区交易员并预计，近日备受关注的三个月上海银行间同业拆放利率(shibor)品种 今日仍有望继续上行；年内资金面或不会太紧，资金利率比较平稳。

兴业银行最新发布的研究报告称，NCD发行之初预计会略微推高货币市场利率，但随着其持续滚动发行，商业银行能够获得更长期限的稳定负债，最终会有利于货币市场利率更平稳、货币市场利率曲线的期限结构更为合理。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:18 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.6120 3.6620 -5.00

七天 4.4865 4.5471 -6.06

14天 4.8800 5.0653 -18.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9950 1.9450 +205.00

七天 4.5750 3.8500 +72.50

14天 4.8100 4.4000 +41.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.6500 3.7100 -6.00

七天 4.5500 4.5500 0.00

14天 4.8800 5.0600 -18.00

Shibor

其中:隔夜 3.7000 3.7030 -0.30

七天 4.5500 4.5580 -0.80

三个月 5.1670 4.8850 +28.20

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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