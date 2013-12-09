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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:24 BJT

离岸人民币：万科三年期点心债以4.25%询价，半个月内两度发债

路透香港12月9日 - 继成功发行其五年期点心债后，中国最大地产商--万科集团 再探点心债市场。根据路透周一所获的销售文件，其三年期点心债正以4.25%在市场询价。

万科预计发行5亿元（基准规模，bechmark size）,此为中期票据计划（MTN）一部份。

此批债券与前次一样，是透过子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited作为发行人。集团评级为Baa2（穆迪）/ BBB+（标普）/BBB+（惠誉），债券预期发行评级为Baa3（穆迪）／BBB（标普）／BBB+（惠誉）。

承销商为德银，汇丰以及法国巴黎银行。

万科上月底发行一期4.50%的五年期点心债，规模是10亿元。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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