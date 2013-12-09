券商观点：存款利率市场化正式启动，料存款保险制度很快推出--瑞银

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透香港12月9日 - 瑞银证券最新报告认为，中国央行推出的“同业存单”标志着中国向完全市场化的存款利率体系正式迈出了非常重要的第一步，预计政府很快将建立起显性的存款保险制度。
中国央行宣布自周一起，存款类金融机构可在银行间市场发行大额可转让定期存款凭证，即所谓的“同业存单”。
报告预测，下一步，中国央行应会允许商业银行直接向非金融企业、随后是居民发行大额存单，并取消长期存款利率上限；最后一步将是取消短期存款利率上限。报告认为，前者有望在未来2年里实现，当然这取决于同业存单的发展情况；后者（取消短期存款利率上限）则可能需要更长时间。
报告并称，在取消短期存款利率上限前，预计中国政府将建立起显性的存款保险制度（可能会很快推出）、以及存款类金融机构的危机处理机制，央行的货币政策框架也会进行调整。
作为一种新型货币市场工具，同业存单的投资和交易主体包括银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品（机构投资者），但不包括个人或一般企业。
报告并表示，过去几年里，SHIBOR已经发展成为市场定价的银行间基准利率，但对收益率曲线的长端定价影响较为有限。同业存单的发展（尤其是那些期限较长的）应该会进一步巩固SHIBOR在整个利率体系中的基准作用。另一方面，商业银行也能够参考同业存单利率来改进其贷款和其他信贷产品的定价机制。
截至2013年10月，同业负债（对其他存款类金融机构负债）规模约为10万亿人民币，占银行业全部负债的7%。鉴于银行间市场已经存在着各种形式的短期同业借款和同业放款，短期SHIBOR也已经在很大程度上反应了其定价水平，人民银行放开同业存单利率这一举措基本上是要规范化这些已经存在的同业工具和做法。
报告并表示，通过同业存单这一新型工具可有助于改善银行的流动性管理，尤其是在流动性条件意外收紧的时期之中。
瑞银证券为国际知名投行瑞银集团 旗下中国合资券商。（完）
(整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst