台湾股市：盘中创两年四个月高点，美国就业数据带动区域股市上扬

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透台北12月9日 - 乐观的美国就业数据令台湾股市周一随区域多数股市上扬，大盘加权股价指数 一度突破两年四个月盘中高点，惟投资人追高心态谨慎，使得量能未明显放大，终场指数自日高收敛，以上涨0.92%作收。
台股今日跳空开高，一度突破11月1日的盘中高点8,476.63点至8,477.87点，创下自2011年8月4日8,496.07点以来的新高。
台新投信主流基金经理人吴胤良表示，目前进入财报空窗期，企业对2014年纷纷发表正面看法，筑梦行情逐渐发酵，加上资金持续宽松，预料大盘下档空间有限，农历年前台股可望呈现缓步走高格局。
“就技术面而言，大盘往上看不到太大压力，回档若守稳8,400点附近的五日均线，建议偏多操作。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。
大盘加权股价指数收报至于8,444.62点；台股今日成交量 初值为826.88亿台币，上日修正后为790.98亿。
本地时间13:41，日经指数 大涨2.07%；韩国股市 上涨0.94%；MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 上涨0.42%。
上周五出炉的美国非农就业报告显示，11月非农就业岗位增加数量高于市场预估，失业率亦降至五年低点7.0%。此激励道琼工业指数 收涨198.69点，或1.26%，至16,020.20点。 (完)
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。