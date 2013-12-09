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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 13:48 BJT

台湾股市：盘中创两年四个月高点，美国就业数据带动区域股市上扬

路透台北12月9日 - 乐观的美国就业数据令台湾股市周一随区域多数股市上扬，大盘加权股价指数 一度突破两年四个月盘中高点，惟投资人追高心态谨慎，使得量能未明显放大，终场指数自日高收敛，以上涨0.92%作收。

台股今日跳空开高，一度突破11月1日的盘中高点8,476.63点至8,477.87点，创下自2011年8月4日8,496.07点以来的新高。

台新投信主流基金经理人吴胤良表示，目前进入财报空窗期，企业对2014年纷纷发表正面看法，筑梦行情逐渐发酵，加上资金持续宽松，预料大盘下档空间有限，农历年前台股可望呈现缓步走高格局。

“就技术面而言，大盘往上看不到太大压力，回档若守稳8,400点附近的五日均线，建议偏多操作。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

大盘加权股价指数收报至于8,444.62点；台股今日成交量 初值为826.88亿台币，上日修正后为790.98亿。

本地时间13:41，日经指数 大涨2.07%；韩国股市 上涨0.94%；MSCI明晟亚太地区股指(除日本外) 上涨0.42%。

上周五出炉的美国非农就业报告显示，11月非农就业岗位增加数量高于市场预估，失业率亦降至五年低点7.0%。此激励道琼工业指数 收涨198.69点，或1.26%，至16,020.20点。 (完) 　　
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