台湾债市：RP利率稳于低位，投信钱满为患

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透台北12月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一在低位徘徊，少数中间价格并往底部利率靠拢。投信端来自寿险的大量申购款持续没有间断，提前框券的动作不断，令利率没有扬升空间，证券商以安排跨年资金为主，年内资金暂不接受。
一证券商交易员表示，场上资金钱满为患，多数承作均以安排跨年资金为主，运作顺畅，暂时看不到年底前的紧缩效应，预料年底前利率将持平于当前水准，且中端价位有往低端位移的机会。
〞现在跨年资金都很好调，年内的就不再落了。〞一位证券商交易员表示。
另一证券商交易员则称，投信端多钱，短期仍将支撑市场利率位于底部，不过年底前有许多公司债交割，需留意届时市场的变动。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.55%，0.45%报价有行无市，不见成交；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也和上日，极短天期见成交0.52%。
本周无大额公司债发行。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst