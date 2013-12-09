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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:43 BJT

台湾债市：RP利率稳于低位，投信钱满为患

路透台北12月9日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一在低位徘徊，少数中间价格并往底部利率靠拢。投信端来自寿险的大量申购款持续没有间断，提前框券的动作不断，令利率没有扬升空间，证券商以安排跨年资金为主，年内资金暂不接受。

一证券商交易员表示，场上资金钱满为患，多数承作均以安排跨年资金为主，运作顺畅，暂时看不到年底前的紧缩效应，预料年底前利率将持平于当前水准，且中端价位有往低端位移的机会。

〞现在跨年资金都很好调，年内的就不再落了。〞一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员则称，投信端多钱，短期仍将支撑市场利率位于底部，不过年底前有许多公司债交割，需留意届时市场的变动。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，区间和上日相同。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.55%，0.45%报价有行无市，不见成交；公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也和上日，极短天期见成交0.52%。

本周无大额公司债发行。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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