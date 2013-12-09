《热点透视》QE退场阴霾冲击银行放贷有限，为新兴市场注入希望

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡12月9日 - 银行业因应美联储可能减码宽松所作的彩排结果，让新兴市场燃起希望。

美联储量化宽松措施可能开始退场的疑虑，今年5月起开始搅乱新兴市场。但根据国际清算银行最新资料，截至6月底时，外资银行对所有发展中国家的放贷，比起3月底的纪录高位5兆(万亿)美元，只减少区区2%。对巴西、俄罗斯、印度及墨西哥的放贷降幅在5-11%，扣除这一部份的话，对新兴市场的贷款其实不减反增。

银行业者的温和反应，与基金管理业者的紧张不安形成鲜明对比。根据汇丰的资料，从2012年9月到2013年4月之间流入发展中国家债市的资金，之后已有五分之三再度撤出。

过度解读三个月的数据并不明智：银行业者调整放贷的速度不像资本市场那么快。但从另一个角度来看可以解读成，有关美联储退场将引发融资紧俏的担忧，是被渲染过度了。如果日本央行在2014年扩大宽松计划，这可以缓解新兴市场融资短缺的部分压力。等到欧洲银行业者通过欧洲央行的资产品质测试后，也可能增加对新兴市场放贷而提供助力。

银行业者维持信心，对于新兴市场至为重要。平均而言，向发展中国家提供的贷款规模，是外资投资债市的三倍。银行对中国的放贷从2009年初以来已经增加两倍，对哥伦比亚、尼日利亚、泰国及印尼的放贷增幅也有一倍以上。