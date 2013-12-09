香港新股：中国房地产商龙光IPO拟筹资高至18.8亿港元--销售文件

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透香港12月9日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国房地产商--龙光地产控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至18.8亿港元。
文件显示，龙光地产设定招股价区间为每股2.1-2.5港元，初步拟发售7.5亿股新股，集资15.8-18.8亿港元，主要用于增购土地，另有部分款项用于偿还恒生银行 融资。
该公司今天开始路演，预算于12月13日定价，20日在联交所挂牌上市，股份编号为“3380.HK”。
按2012年的销售额计，龙光地产在国内房地产市场排名第46位。该公司专注于11个城市，包括广东、广西、成渝经济区和海南省。截至2013年10月，共有70个处于不同发展阶段的项目，总建筑面积合计1,120万平方米。
龙光地产于载于联交所的上市文件中表示，根据目前的预测及过往销售及土地开发纪录，公司相信现有土地储备足以应付未来5-6年的发展需要。
该公司2012年度营业额65.88亿元人民币，净利（不包括投资物业公允价值变动）11.78亿元﹐净利率17.9%。今年上半年营业额和净利则分别为33.32亿元及4.09亿元，净利率12.3%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst