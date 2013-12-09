版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 11:49 BJT

香港新股：中国房地产商龙光IPO拟筹资高至18.8亿港元--销售文件

路透香港12月9日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国房地产商--龙光地产控股有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至18.8亿港元。

文件显示，龙光地产设定招股价区间为每股2.1-2.5港元，初步拟发售7.5亿股新股，集资15.8-18.8亿港元，主要用于增购土地，另有部分款项用于偿还恒生银行 融资。

该公司今天开始路演，预算于12月13日定价，20日在联交所挂牌上市，股份编号为“3380.HK”。

按2012年的销售额计，龙光地产在国内房地产市场排名第46位。该公司专注于11个城市，包括广东、广西、成渝经济区和海南省。截至2013年10月，共有70个处于不同发展阶段的项目，总建筑面积合计1,120万平方米。

龙光地产于载于联交所的上市文件中表示，根据目前的预测及过往销售及土地开发纪录，公司相信现有土地储备足以应付未来5-6年的发展需要。

该公司2012年度营业额65.88亿元人民币，净利（不包括投资物业公允价值变动）11.78亿元﹐净利率17.9%。今年上半年营业额和净利则分别为33.32亿元及4.09亿元，净利率12.3%。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐