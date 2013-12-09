《焦点》面对竞争对手撤出，高盛在大宗商品市场继续坚守

**血液中流着大宗商品**

高盛是在1981年买下J. Aron，当时J. Aron只是一家专精于咖啡及黄金的小交易商。同一年，大宗商品贸易商Philipp Brothers (Phibro)买下所罗门兄弟银行。不久之后，摩根士丹利也跨入大宗商品市场，在内部发展这项业务。

这一年成为之后30年金融机构与原物料市场纠葛互动的起点，这段关系在1990年代曾经大起大落，而最近几年又历史重演。

“过去几年银行的收入机会不仅减少也大幅改观，因此任何硕果仅存的大型业者，都需要灵活适应持续改变的市场机会及规范，”产业頧问公司Tricumen合伙人Seb Walker指出。

虽然摩根大通出售旗下庞大的实货商品交易业务，但留下来的衍生品业务仍将会受惠于摩根大通的放贷业务、贸易融资及投资活动。

Walker表示，花旗集团是一大变数。“虽然目前花旗是比较小的角色，但在其他业者撤出之际，花旗在这个领域的投资引人瞩目。”

一名熟悉花旗运作的消息人士指出，花旗决心在商品交易领域继续拉近与领先对手的差距，重点放在服务客户。

和一些对手一样，过去几个月高盛也饱受多位最资深主管离职的打击。

但那些对手绝不像高盛那样，彷佛血液中流着大宗商品。Hintz指出，高盛的许多合伙人是由J. Aron事业茁壮崛起，而且仍然对这块事业极度忠诚，成为强力支持商品业务的重要股东势力。