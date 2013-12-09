《全球汇市》欧元兑美元触及近六周高点，美国就业数据乐观提振风险人气

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
人民币兑美元即期周一创汇改以来新高，是市场对中国经济更有信心的讯号。
美元兑日圆 在上周五大涨1.1%之后，持坚于102.98日圆，距离上周二的六个月高位103.38并不远。
在日本央行超宽松政策之下，日圆持续看贬。
周一公布的数据显示，日本10月经常帐意外录得赤字，支撑美元/日圆。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3702 1.3703 -0.01 +3.85 1.3194
美元/日圆 102.92 102.90 +0.02 +18.65 86.74
欧元/日圆 141.02 141.00 +0.01 +23.20 114.46
美元/瑞郎 0.8924 0.8921 +0.03 -2.52 0.9155
英镑/美元 1.6339 1.6347 -0.05 +0.54 1.6251
美元/加元 1.0646 1.0634 +0.11 +7.31 0.9921
澳元/美元 0.9110 0.9100 +0.11 -12.34 1.0393
新西兰元/美元 0.8291 0.8281 +0.12 +0.10 0.8283
澳元/日圆 93.760 93.640 +0.13 +4.03 90.130
新西兰元/日圆 85.310 85.210 +0.12 +18.75 71.840
英镑/日圆 168.16 168.21 -0.03 +19.41 140.82
澳元/新西兰元 1.0981 1.0978 +0.03 -12.43 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst