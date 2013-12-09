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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 12:07 BJT

《全球汇市》欧元兑美元触及近六周高点，美国就业数据乐观提振风险人气

人民币兑美元即期周一创汇改以来新高，是市场对中国经济更有信心的讯号。

美元兑日圆 在上周五大涨1.1%之后，持坚于102.98日圆，距离上周二的六个月高位103.38并不远。

在日本央行超宽松政策之下，日圆持续看贬。

周一公布的数据显示，日本10月经常帐意外录得赤字，支撑美元/日圆。

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3702 1.3703 -0.01 +3.85 1.3194

美元/日圆 102.92 102.90 +0.02 +18.65 86.74

欧元/日圆 141.02 141.00 +0.01 +23.20 114.46

美元/瑞郎 0.8924 0.8921 +0.03 -2.52 0.9155

英镑/美元 1.6339 1.6347 -0.05 +0.54 1.6251

美元/加元 1.0646 1.0634 +0.11 +7.31 0.9921

澳元/美元 0.9110 0.9100 +0.11 -12.34 1.0393

新西兰元/美元 0.8291 0.8281 +0.12 +0.10 0.8283

澳元/日圆 93.760 93.640 +0.13 +4.03 90.130

新西兰元/日圆 85.310 85.210 +0.12 +18.75 71.840

英镑/日圆 168.16 168.21 -0.03 +19.41 140.82

澳元/新西兰元 1.0981 1.0978 +0.03 -12.43 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 李婷仪 审校 李爽)
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