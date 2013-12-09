中国债市：国债期货完成首单实际交割，最后交易日前波动幅度加大

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透上海12月9日 - 中国五年期国债期货主力合约本周进入最后交易日，首单交割已于上周五完成，而临近交割前投机力量的博弈，令近期市场波动幅度明显加大，上下影线明显。
中国金融期货交易所新闻稿显示，12月6日，中金所顺利完成国债期货TF1312合约 首单交割。
按照中金所规则，五年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五，即TF1312合约的最后交易日为2013年12月13日。进入交割月份后，至最后交易日之前，客户可以申请交割。最后交割日为最后交易日后的第三个交易日。
12月3日，国泰君安期货、中粮期货与中证期货成为首次成功匹配国债期货TF1312合约交割意向的结算会员单位。
当日，卖方申报的20手交割意向全部进入匹配，买方的20手交割意向通过国泰君安期货申报。12月4日中金所成功从卖方债券账户划转待交割国债。
12月5日完成交割配对，首次完成债券从中央国债登记结算有限责任公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的转托管，并将买方交割货款划转至卖方，交割货款约为1,900万元。
12月6日中金所将债券划转至买方债券账户。至此，TF1312合约首单交割顺利完成。
而从上周起开始可申请交割后的交易情况来看，因为各种投机力量的博弈，国债期货的波动幅度明显加大，12月3日，12月合约收于91.7元，但最高价曾经上探到93.00元；而12月4日，收于91.61元，但最低价曾经下探到90.018。
TF1312是首个进入交割的五年期国债期货合约，中金所表示此前多次召开了会员单位交割业务培训会，并于11月23日举行了全市场国债期货交割业务演练测试。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst