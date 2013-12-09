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亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 12:30 BJT

中国债市：国债期货完成首单实际交割，最后交易日前波动幅度加大

路透上海12月9日 - 中国五年期国债期货主力合约本周进入最后交易日，首单交割已于上周五完成，而临近交割前投机力量的博弈，令近期市场波动幅度明显加大，上下影线明显。

中国金融期货交易所新闻稿显示，12月6日，中金所顺利完成国债期货TF1312合约 首单交割。

按照中金所规则，五年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个周五，即TF1312合约的最后交易日为2013年12月13日。进入交割月份后，至最后交易日之前，客户可以申请交割。最后交割日为最后交易日后的第三个交易日。

12月3日，国泰君安期货、中粮期货与中证期货成为首次成功匹配国债期货TF1312合约交割意向的结算会员单位。

当日，卖方申报的20手交割意向全部进入匹配，买方的20手交割意向通过国泰君安期货申报。12月4日中金所成功从卖方债券账户划转待交割国债。

12月5日完成交割配对，首次完成债券从中央国债登记结算有限责任公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的转托管，并将买方交割货款划转至卖方，交割货款约为1,900万元。

12月6日中金所将债券划转至买方债券账户。至此，TF1312合约首单交割顺利完成。

而从上周起开始可申请交割后的交易情况来看，因为各种投机力量的博弈，国债期货的波动幅度明显加大，12月3日，12月合约收于91.7元，但最高价曾经上探到93.00元；而12月4日，收于91.61元，但最低价曾经下探到90.018。

TF1312是首个进入交割的五年期国债期货合约，中金所表示此前多次召开了会员单位交割业务培训会，并于11月23日举行了全市场国债期货交割业务演练测试。（完） (发稿 徐永；审校 林高丽)
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