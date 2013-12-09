更新版-泰国政治：总理承诺提前举行选举，但反对派不领情

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷12月9日 - 泰国总理英拉周一解散议会，并承诺提前举行大选；但反政府示威领导人继续进行大规模抗议，寻求由非选举产生的“人民委员会”来治理国家。
首都曼谷的抗议已经持续数周，示威者与警方发生了冲突，并誓言推翻英拉，并消除英拉的哥哥、前总理他信的影响。上周泰国举国庆祝国王的生日，冲突逐渐消退，但政治敌对料很快抬头。
英拉在电视讲话中表示，“目前很多人反对政府，他们来自很多团体，最好的方法是将权力交还给泰国人民并举行大选，以便让泰国人民作出决定。”当前数以千计的抗议者再度在曼谷举行示威活动。
反政府示威领导人Suthep Thaugsuban称，不会停止抗议，将继续前往政府办公大楼进行游行。
“今天我们将继续到政府办公大楼进行游行，我们还没有达到目的。解散议会不是我们的目的，”Suthep对路透表示。
警方预计，曼谷不同地点共有多达5万人参与了示威。
Suthep清楚，如果举行大选，英拉可能赢得选举。Suthep一直要求建立“人民委员会”来替代政府。英拉不同意，称这种想法既不符合宪法，也不民主。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst