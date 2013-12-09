券商观点：同业存单对银行影响中性，明下半年企业、个人存单可见--中金

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透香港12月9日 - 中金公司最新报告认为，中国央行允许银行发行同业存单对银行业整体影响中性。料明年下半年将推出面向企业和个人的存单，存款利率上限将提高至1.2 倍；三到五年后存款利率完全市场化将完全实现。
中金报告称， 静态来看同业存单可降低银行同业负债成本，同业存单由于可以交易转让，流动性好于目前的同业存款，发行成本会略低于同业存款。动态来看，对整体负债成本影响中性，同业存单不会完全替代同业存款，银行负债来源中高成本的同业负债占比提升。
央行货政二司副司长郭建伟在最近一期《中国金融》上详细阐释了中国利率市场化的路线图，在存款端将通过发展替代性产品和存款利率上限提高并进的方式实现利率市场化，并提及存款利率上限提高到基准利率的1.2 倍/1.3 倍/以及完全放开的前提条件（存款保险制度试行/存款保险制度全面实施/健全存款类金融机构退出机制），以及企业和个人CD 市场演进路线图。
中金报告认为，若按此路线图看，中国三到五年后存款利率完全市场化将完全实现。
目前A/H 股银行目前交易在0.82/0.84倍2014年市净率。中金称，维持短多长空的观点，明年1季度GDP增速同比回升和通胀下行，且短期内利空政策将暂告一段落。同时，普遍较低的银行股仓位配置和海外资金涌入使得银行股取得相对收益的可能性较大，建议投资者逢低吸纳。（完） (发稿 赵红梅；审校 毕晓雯)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst